Koko Pirkanmaa täyttyy ensi lauantaina joulun tunnelmalla – Katso tarkat kartat tästä jutusta

3.12. maatilat, ravintolat ja matkailuyritykset ympäri maakuntaa odottavat jouluttavia retkeläisiä vierailulle.

Moro, Pirkanmaa

Ensi lauantaina 3.12. on hyvä hetki jättää vähäksi aikaa joulun hössötys ja lähteä katsomaan miten muualla Pirkanmaalla valmistaudutaan juhlasesonkiin.

Lähes parikymmentä maatilaa, ravintolaa tai pientä matkailuyritystä on valmistautunut ottamaan vastaan erilaista tunnelmaa etsiviä jouluretkeläisiä.

Asialla on matkailualan yhteenliittymä Pirkanmaan Matkailu ry. Se on aikaisemmin järjestänyt samalla periaatteella syksyisin satokauden päätteeksi lähiruokasafareita Pirkanmaalle.

Retkikohteissa on jouluista tunnelmaa, jouluruokia paikan päällä syötäväksi tai kotiin viemiseksi sekä uniikkeja joululahjaideoita.

Joulusafarin on koonnut Pirkanmaan Matkailu ry:stä Saila Valkeaniemi. Miten joulusafari eroaa syksyisistä lähiruokasafarista?

”Joulusafarissa on hieman vähemmän alkutuottajien kohteita mukana. Tämä johtunee osin siitä, että syyskuun tapahtumassa voidaan tarjota vielä satokauden tuotteita. Nyt on tarjolla erityisesti jouluisia elämyksiä ja tunnelmaa ruokatuotteiden lisäksi.”

Miten vierailupaikat ja niiden ohjelma on muuttunut viime vuodesta, jolloin koronakin vielä kiusasi?

Nyt ei enää tarvitse rajoittaa vierailijamääriä ja tapahtumat ovat osin sisätiloissa.”

Millainen suosio viime vuonna järjestetyllä ensimmäisellä Joulusafarilla oli?

”Liikkeellä oli useita tuhansia henkilöitä ja jossain yksittäisessä kohteessa saattoi vierailla päivän aikana jopa noin 800 kävijää. Olemme saaneet hyvää palautetta ja toive kohteilla on ollut, että tapahtuma järjestetään uudelleen. Tänäkin vuonna muutama toimija on harmitellut, että on ajoittanut oman jouluisen tapahtuman eri aikaan eli olisivat halunneet olla mukana tässä joulusafaripäivässä.”

1.Suttisen tila

Kissalammintie 43, 36660 Laitikkala.

Avoinna kello 11–17.

Tervetuloa nauttimaan joulun tunnelmasta Suttisen tilalle. Tilapuodista löydät pientuottajien jouluiset herkut. Vinttipuoti on täynnä kädentaitajien laadukkaita tuotteita. Kahvilassa nautit jouluisista leivonnaisista.

Perheen pienempiä odottaa joulumaa, jossa pääsee ratsastamaan keppariporoilla.

www.suttinen.fi

2.Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy

Satamatie 8, 37800 Akaa.

Avoinna kello 10–14.

Joulun tunnelmaa Tapettitehtaalta! Tule mukaan askartelemaan ohjatusti oma joulutähtesi tapetista ja nauttimaan pieniä jouluisia herkkuja.

Myymälässä on tuttuun tapaan esillä koko mallistomme, runsaasti jouluisia askartelutapetteja ja paljon hauskoja joululahjaideoita. Asiantunteva henkilökuntamme auttaa myös mielellään tapettivalinnoissasi. Lämpimästi tervetuloa!

www.tapettitehdas.fi

3.Viitapalvelut

Lähtö Tampereen Vanhalta kirkolta kello 9 ja paluu samaan paikkaan kello 16.

Joulusafari-bussiretki Pirkanmaata pitkin poikin. Yhdistysten, yhteisöjen, yritysten sekä muiden tahojen matkavastaavien ja ryhmäkerääjien maksuton opastettu ja ohjelmallinen bussiretki.

Tutustumista mielenkiintoisiin kohteisiin, lähiruokamakuihin, palveluihin ja elämyksiin, jotka tarjoavat uusia ideoita eri kokoisten ryhmien matkailuun omassa maakunnassa. Retken ohjelmassa on mm. puuroateria ja maistiaisia moneen lähtöön.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Juhani Viita, puh. 0440836156, viitapalvelut@gmail.com.

4.Unkilan tila - Kahvio Pakari

Unkilantie 60, 35300 Orivesi.Aavoinna kello 11–16.

Unkilan tilan pihapiirissä sijaitsee idyllinen Kesäkahvio Pakari, joka avaa ovensa Joulusafaripäivänä. Pakarin joulun – vanhan ajan joulutunnelmaa, joulun makuja ja tuoksuja.

Tervetuloa viihtymään maalaismaisemiin Vesijärven rannalle!

Unkilan tila / Facebook

5.Majatalo & Ravintola Bruka

Kyröspohjantie 359, Kyröskartano, Hämeenkyrö.

Avoinna kello 19–24.

Kun kuu jouluksi vaihtuu, laitetaan punanutut päälle ja Brukan salissa tunnelmoidaan joulua!

Glögiä hehkuviinillä tai ilman, lasi kuoharia, kahviherkut tai jotain muuta? Illalla on varmasti myös jo nälkä joten Brukan keittiössä valmistetaan teemaan sopivaa herkkua. Juhlava kartanosali, kauniit kattaukset ja laadukkaita paikallisia raaka-aineita! Tervetuloa Hämeenkyröön viihtymään!

Ravintolabruka / Facebook

6.Pesosen mehiläistarhat

Pukarantie 94 38460 Sastamala.

Avoinna kello 10–16.

Kotimainen hunaja – terveellinen nautinto ja täydellinen joululahja. Joulupuoti on auki safaripäivänä! Valikoima on laaja – makuhunajat: appelsiini ja sitruuna, eukalyptus, inkiväärihunaja. Herkkuhunajia monipuolisesti kotiin ja lahjaksi!

www.mehilaistarhat.fi

7.Seita Elämyspalvelut Oy

Seitsemisentie 110, 34530 Länsi-Aure.

Avoinna kello 12–18.

Tervetuloa Seitsemisen luontokeskuksen joulunavaukseen. Loimulohilounas. Loimulohifileitä kotiin vietäväksi, myös kastiketta. Kuivakakkuja, saaristolaisleipää ja jouluisia leivonnaisia. Loput Vauden fleecet ja reput –50 %. Esillä fatbiket sekä e-fatbike. Pyöriä voi kokeilla ilmaiseksi lyhyen lenkin.

www.seitaelamys.fi

8.Walleniuksen Wapriikki

Walleniuksenkatu 2, Korkeakoski, Juupajoki.

Avoinna kello 11–17.

Walleniuksen Wapriikin Joulu Tunnelmallinen tehdasmiljöö kutsuu aistimaan joulun taikaa. Koe kanelintuoksuinen Tee- ja kahvihuone Singer ja Joulukauppa Lafka marraskuun puolivälistä jouluun asti, nelipäiväiset Joulumarkkinat 3.–4.12 ja 17.–18.12. sekä muut joulutapahtumat. Tervetuloa nauttimaan joulunherkuista ja tekemään yksilöllisiä lahjaostoksia joulumakujen keitaalle!

www.walleniuksenwapriikki.fi

9.Vihasjärven kansakoulu ja Café ChefBug

Järvenpääntie 223, Orivesi.

Avoinna kello 11–17.

Vihasjärven kansakoulun Joulu. Tule nauttimaan vanhanajan joulun tunnelmasta historiallisen kansakoulun pönttöuunien lämmössä! Myynnissä paikallisten tuottajien herkkuja, käsitöitä ja lahjatuotteita. Koulun keittiömestari on loihtinut jouluntuoksuiseen kahvilaan herkkua monenlaista. Ohjelmassa myös Silmällisiä-taidenäyttely ja pihamaan tunnelmallinen Pieni Joulupolku.

www.herkkuhyonteiset.fi

10.Rönnvikin viinitila

Hämeenlinnantie 270, 36660 Laitikkala.

Avoinna kello 12–18 (tallivintin myyjäiset kello 12–15 ja joulupöytä kello 13–16)

Rönnvikin viinitilan joulu, Tallivintin joulumyyjäiset. Tule maistelemaan tilan omia viinejä ja oluita sekä katamme perinteisen joulupöydän. Viini- ja olutpuodista sekä Talliputiikista löydät ihastuttavat lahjat itselle ja pukinkonttiin.

www.ronnvik.com

11. Jyvä & Jauho Oy / Leipomo Jyvä

Mäntyhaantie 5-7 tai Ahlmanintie 56 (vähemmän portaita).

Avoinna kello 10–14.

Lähellä leivottua hapanjuurileipää lähiraaka-aineista! Tarjolla jouluisia leipiä ja leivonnaisia! Meiltä myös lahjat hapanjuurileipurille sekä lahjakortit jouluiseen muistamiseen.

Leipomojyva / Facebook

12.Herkkujuustola Oy

Kurvosentie 3, 38420 Sastamala.

Avoinna kello 10–21.

Juustoja ja maukas ruoka joulun aikaan! Herkkujuustola tarjoaa elämyksiä, juustonautintoja, sekä aitoa suomalaista lähiruokaa. Meillä nautit paikan päällä valmistettuja juustoja ja näet, miten juustot tehdään käsityönä.

www.herkkujuustola.fi

13.Huitun tila

Lampistentie 36, 38460 Sastamala.

Avoinna kello 11–16.

Huitun tilan Joulutapahtuma. Tunnelmallisesta tilapuodistamme löydät lampaanlihaa sekä monen värisiä lankoja, taljoja ja villatuotteita. Joulusafaripäivänä löydät pihapiiristämme jouluisen kahvilan, lampaita ja ehkä joulupukkikin eksyy paikalle mikäli ollaan kiltisti (tarkat ajat joulupukin saapumisella ilmoitetaan Huitun tilan Facebookissa tai nettisivuilla)!

Kello 12–13.30 on mahdollisuus saada lapsista tai perheestäsi jouluisia kuvia valokuvaajan toimesta (säävaraus). Tervetuloa viihtymään ja viettämään lampaiden ja joulun täyteistä päivää.

www.huituntila.fi

14. Gluteeniton Leipomo Ilona

Vikinraitti 4, 3880 Lempäälä.

Avoinna kello 11–14.

Koko perheen joulu, tuotemaistiaisia ja tarjouksia, myynnissä glögiä ja pipareita sekä joulupuuroa, joulupukki tapaa lapsia! ILONAn monipuoliseen valikoimaan kuuluvat suolaiset ja makeat leivonnaiset esimerkiksi leivät, sämpylät, piiraat, pasteijat, pullat, munkit, donitsit, pikkuleivät, kakut ja lisäksi vielä sesonkituotteet. Kehitämme myös uusia tuotteita jatkuvasti. Tervetuloa tutustumaan gluteenittomiin tuotteisiin!

www.ilonaleipomo.fi

15. Urkin Piilopirtti

Sasintie 400, 39150 Pinsiö.

Avoinna kello 17–21.

Joulun alla Urkin Piilopirtin taidevalot loistavat kaamoksessa. Tervetuloa!

– Yleisösauna/savusauna, taidesauna.

– Ravintolan perinteinen lohikeitto ja kahvio.

– Taidemuseo (museokorttimuseo).

– Taidetapahtuma: Gdanskin taideyliopiston kuvanveiston professorin taiteilee paikanpäällä, ilmainen taideopastus kello 17.

www.urkinpiilopirtti.fi

16. Teiskon Viini

Sääksniementie 76, 34240 Kämmenniemi, Tampere.

Avoinna kello 11–18.

Jouluinen viinikioski! Terven tuoksuisesta viinikioskista löydät viinien ja alkoholittomien lisäksi muun muassa kotimaisia makeisia ja muita joulun sekä uudenvuoden tuliaisiksi. Pihassa Kota, jossa makkaran paistoon mahdollisuus sekä tunnelmallisia valoja ihasteltavaksi. Tervetuloa!

www.teiskonviini.fi

17. Iloisen Pojan Street Food Bar

Vaasantie 138, 33470 Ylöjärvi.

Avoinna kello 11–21.

Iloisen Pojan Joulunavaus! Tapahtumapäivän erikoisuutena jouluinen Villisika-pipariBurger. Myös normaali menu koko päivän: burgereita, pizzoja, tortilloja, salaatteja, pitoja ja paljon muuta. Puodin puolelta löydät maukkaat, itse valmistamamme lahjat pukinkonttiin, myös valmiita lahjapaketteja!

www.iloisenpojan.com