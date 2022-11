Katso suora lähetys – Tampereen Keskustorin joulupihta kaadetaan ahtaalta tontilta Ylöjärven Lempiänniemessä

Moro seuraa joulupuun kaatoa suorassa lähetyksessä keskiviikkona kello 8.45 alkaen.

Moro, Ylöjärvi

Tampereen Keskustorin joulupuu tulee tänä vuonna Ylöjärveltä, ja Moro seuraa puun kaatoa suorassa lähetyksessä keskiviikkona kello 8.45.

Lähetysikkuna tulee tähän juttuun hyvissä ajoin ennen suoran lähetyksen alkamista.

Tänä vuonna Keskustorin joulupuu on komea 21-metrinen pihta, joka on kasvanut Ylöjärvellä kesämökkitontin pihapuuna. Puun on kerrottu olevan kaunis, tasainen ja kapeahkolatvuksinen.

Hyvin paljon kuusta muistuttava puu on kasvanut Ylöjärven Lempiänniemessä Asko Koiviston omistaman vapaa-ajan asunnon pihassa.

Koiviston isä osti mökkitontin vuonna 1954 ja pihta istutettiin 1960-luvun puolivälissä. Puu on siis noin 60 vuotta vanha.

”Jossakin vaiheessa puu olisi joka tapauksessa jouduttu kaatamaan. On hienoa, että se kelpasi nyt Keskustorille”, kiittelee itsekin tamperelainen Koivisto.

Katso pystytys

Moro seuraa suorassa lähetyksessä myös joulupuun pystytyksen Keskustorille torstaina aamulla kello 6 alkaen.