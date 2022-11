Tampereen Työväen Teatteri tempaisee pikkujoulujen superviikonloppuna – Irlantilainen tanssi ja musiikki valtaavat lauantaina lämpiön

Erikoisiin teemajuhliin ovat tervetulleita kaikki kaupunkilaiset.

Tunnettu näyttelijä Petra Karjalainen saattaa olla TTT:n suurin irkkufani. Hän laulaa Come From Away -musikaalissa ja nauttii irlantilaisesta musiikista myös lauantaina pikkujouluissa.

Moro, Hämeenpuisto

Tampereen ehkä erikoisimmat pikkujoulut pidetään pikkujoulujen superviikonloppuna lauantaina 26.11. Tampereen Työväen Teatterissa.

Teemana on Irlanti ja ohjelma ja tarjoilut ovat sen mukaan.

Teema valikoitui päivän esitysten mukaan, sillä kello 13 ja kello 19 suurella näyttämöllä esitetään menestysmusikaalia Come From Away.

Musikaali sijoittuu Newfoundlandiin, jossa musiikin perinteet juontavat juurensa Eurooppaan, muun muassa vihreille saarille Irlantiin ja Skotlantiin.

Irkkupikkujoulut ovat kuin perinteiset irlantilaiset jamit alansa parhaiden muusikoiden ja irlantilaisen tanssin taitajien kanssa. Musiikista vastaa Eala-yhtye ja irlantilaista tanssia esittävät Nelli Sinisalo, Vilma Kivinen ja Sami Rantasalo.

Suuressa lämpiössä järjestettävät juhlat ovat avoimet myös muille kuin esityksiin lipun ostaneille kaupunkilaisille.

Näyttelijä Petra Karjalainen saattaa olla TTT:n suurin irkkufani. Miten löysit irkkumusan?

”Tämä saattaa kuulostaa vähän mystiseltä, mutta muistan, että jo lapsena minulla oli aina kummallinen ikävän ja kaipuun tunne. Kaipasin jotain ja jonnekin, mitä en osannut sanoittaa tai kertoa mitä tai minne. Kun ensimmäistä kertaa kuulin irlantilaista kansanmusiikkia, ikävä katosi hetkeksi ja tuntui, että olin niissä sävelissä jotenkin kotonani, sydämeni ja sieluni oli täysi ja onnellinen.”

”Sama tapahtuu, kun saan reissailla Irlannissa. Olen aina kuunnellut paljon eri maiden kansanmusiikkia , mutta irlantilainen musiikki, sen rytmi, riemu, haikeus ja kauneus osuu minussa johonkin selittämättömään kohtaan. Vuosien varrella olen sitten kuunnellut ja tutustunut lukuisiin laulajiin, lauluntekijöihin, bändeihin ja erilaisiin kokoonpanoihin, käynyt keikoilla, käynyt esimerkiksi ihmeellisellä Achill-saarella tinapilli- ja laulukurssilla, fanittanut tamperelaista Eala- yhtyettä.”

Mitkä ovat suosikki-irkkuyhtyeesi?

”Ensimmäisenä tulee mieleen vaikka Clannad, jo 60-luvulla perustettu Chieftains, uskomattoman ihana ja ehdoton ykkössuosikkini Lùnasa, sekä hauska ja myös kantria irkkumusaan yhdistävä Four men and a Dog , miehekäs The Highkings… Lista on loputon. Lauluntekijöistä ja sooloartisteista ehdoton fanitukseni kohde on Susan McKeown. Loreena MCKennitt on ihana, Ja legendaarisen, kohta kahdeksankymppisen Christy Mooren olen saanut nähdä jopa livenä, kuin myös hänen manttelinperijäkseen nimetyn Damien Dempseyn!”

Entä irlantilainen tanssi, riverdance, oletko kokeillut?

”En, mutta ihailen valtavasti sen taitajia!”