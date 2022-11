Turun joulukuusesta paljastui tarkasti varjeltu näkymätön salaisuus – ”Ne ovat 10 metrin korkeudessa”

Ensi viikolla alkaa taas Tampereen kuusen kiinnityksen julkinen mollaaminen.

Moro, Keskustori

Sen vuoksi julkaisemme uudelleen Morossa tähän aikaan talvella vuonna 2017 julkaistun jutun. Se paljastaa totuuden Turun kuusesta, jonka luullaan pysyvän pystyssä ilman tukea. Juttu sisältää yllätyksen.

Joka vuosi Moron lukijat kysyvät, miksi Keskustorin joulukuusessa pitää olla tukivaijerit, kun Helsingissä ja Turussakaan ei ole vaijereita.

Moro selvitti asiaa ja aloitti Turusta, josta paljastui yllätys.

”Paljastan nyt sisäpiiritietoa. Turun kuusessakin on kolme tukivaijeria, mutta ne ovat noin kymmenen metrin korkeudessa vaakatasossa kuusen ja ympärillä olevien puiden välillä”, nauraa työmaapäällikkö Timo Kajava Kuntec oy:stä.

Kajava on ollut pystyttämässä Turun kuusta jo 18 vuotena.

”Vaijerit ovat muistaakseni kahdeksanmillisiä ja koska ne ovat niin korkealla, niitä ei tarvitse turvallisuuden takia merkitä

Joulun alla 2019 nykyinen Tampereen Infra oy:n puuasiantuntija Heli Vuorilampi hankki Keskustorin joulupuulle uudet kiinnitysliinat, jotka ovat yläpäästään mustat ja vain kävelykorkeudelta huomiovärin punaiset.

värikkäillä suojilla. Ei niitä edes huomaa, ellei erikseen ala katsoa.

Kajava kertoo, että kuusella on maan sisällä jalustana noin 1,8 metriä syvä teräsputki.

Ilman vaijereita

Helsingissä Senaatintorin joulukuusi pystytetään perinteisesti ilman vaijereita eikä niitä ole edes harkittu.

”Ei voida sellaisia laittaa torille, jolla on paljon tapahtumia. Kuuselle on aikoinaan tehty 400-milliä halkaisijaltaan oleva noin metrin syvyinen sylinteri betoniin upotettuna. Siihen kuusi kiilataan paikalleen ja hyvin pysyy, vaikka paikka on tuulinen ja meri 300 metrin päässä”, tuotantopäällikkö Tapio Vauhkonen Starasta sanoo.

Tässäkin viime vuonna kuvatussa Turun kuusessa on tukivaijerit, mutta ne ovat niin ylhäällä, ettei niitä katutasosta erota. Tampereen Keskustorilla ei tällaista mahdollisuutta ole.

Vuonna 2011 Senaatintorin kuusi kaatui kovissa tuulissa.

”Silloin tuli metsurilta selkeä moka, kun tyveä kavennettaessa siihen tehtiin lovi ja tuli heikko kohta. Ensi vuonna on tarkoitus kasvattaa sylinterin halkaisija 600-milliseksi, jotta ei tyveä tarvitse vuolla niin paljon.”

Turvallisuuden takia

Tampereen Keskustorin joulukuusta tuetaan kolmella harusvaijerilla. Torissa maan sisällä kuusen jalusta on noin metrin syvyinen.

”Vajierit ovat kuusen pystyssä pysymisen ja turvallisuuden varmistamiseksi”, sanoo Tampereen kaupungin puuasiantuntija Heli Vuorilampi.

Tänä vuonna Keskustorin kuusi painaa 2 500 kiloa (2017). Sen verran näytti autonosturin vaaka. Vuorilampi muistuttaa, että joka vuosi joulukuusen ollessa torilla on ollut myös hyvin tuulisia kelejä.

"Pelkkään jalustaan ei voi luottaa. Kuusi kyllä kiilataan jalustaan jäykäksi, mutta kovassa tuulessa kuusi voisi katketa ylempää.”

Joskus kuusi on mennyt vinoon myrskyssä ja se on sitten vaijereilla saatu oikaistua.

Eniten Tampereen kuusen tukivaijereissa herättää ihmetystä se, että ne ovat niin kirkkaat ja vaikuttavat kuusen rinnalla sopimattomilta.

Heli Vuorilampi vakuuttaa, että ilman tukiliinoja Tampereen kuusi ei pysy pystyssä.

Vaijerit ovat kiinni torin pinnassa törmäyskorkeudella, joten turvallisuuden takia ne on merkitty oranssilla huomiovärillä.