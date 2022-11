Moron lukijan välährys: Pimeää on, mutta yksi häikäisee

Moron, Siperia

Moron lukija on huolestunut ratikan takia remontoidun Sepän kadun valaistuksesta.

Näin kirjoitti nimimerkki Lea:

”Voiko pimeempää paikkaa enää olla? Kiskot kyllä on valaistu mutta ei suojatietä! Pylväässä myös länteen päin katuvalo, miksi se on pimeänä ja tuon S-valon voisi sammuttaa tai huputtaa – häikäisee. Koko tämä Sepänkadun osuus on muutenkin pimeä, voisi puoleen väliin yhden katuvalon vielä asentaa.

Pimee mikä pimee.”