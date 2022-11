Ihmeellinen kukka avautui harjulla. Asiantuntija kertoo, miksi se on mutaatio

Moron, Siperia

Luontotohtori setvii Pirkanmaalla tehtyjä lukijoiden luontohavaintoja.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Kukka kuvattu toukokuussa harjulla. Mikä tämä oikein on?

Lauri

Luontotohtori vastaa: Onnittelut hienosta löydöstä!

Kyseessä on erikoinen kerrottukukkainen muoto tavallisesta sinivuokosta. Sitä kasvatetaan puutarhoissa koristekasvina näyttävyytensä vuoksi, mutta harvinaisena kerrottua sinivuokkoa voi löytää myös luonnosta.

Kyse on siis siitä, että osa kukan muista osista, ilmeisesti etenkin heteistä on muuntunut mutaation kautta terälehdiksi, joita siten on paljon tavallista enemmän.