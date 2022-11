Pienpanimoiden boomi toi Tampereelle puolessa vuodessa kolme uutta ravintolaa – Uusin avautuu tuttuun tilaan lähiaikoina

Konkurssiin menneen Pyynikin Käsityöläispanimon matkailutalon tila sai uuden omistajan.

Tampereelle on avattu tai avataan puolen vuoden aikana peräti kolme uutta pienpanimoravintolaa. Samanlainen meno on ollut viime vuosina eri puolilla Suomea.

Ravintolassaan olutta panevien ja samalla tontilla myyvien panimoiden edelläkävijä Tampereella on tietysti Plevna, joka avattiin Finlaysonilla jo vuonna 1994.

Kaksi uusista panimoravintoloista on jo toiminnassa ja kolmaskin melkein, sillä se on perustettu konkurssiin menneen Pyynikin Käsityöläispanimon tilalle. Käsityöläispanimo perustettiin vuonna 2012 ja se kasvoi nopeasti suureksi panimoksi, kunnes seinä tuli vastaan syksyllä 2022.

Uusin upouusista jo avatuista on Mad Finn, joka avasi Pyynikillä heinäkuussa.

Mad Finn

Mad Finn Brewing Company, Pyynikin Trikoo, Pyynikintie 29.

Avoinna: Ke–to 16–22, pe 16–24 (tarvittaessa 02), la 12–24 (tarvittaessa 02). Mahdollisesti avoinna myös su.

Tänä vuonna toimintansa aloittaneen panimon panimoravintolan koko nimi on Mad Finn Brew Distillery. Ravintolatilasta näkee lasiseinän läpi panimoon, jossa Mallaskosken panimolta tullut olutmestari Matti Takkunen tekee olutta.

”Ensimmäinen stout, Imperial Stout on juuri tekeillä. Teen sen ehdottomasti double caskina eli se kypsyy puisissa konjakki- ja viskitynnyreissä ja on tarjolla ensi kesänä.”

Hanoja on 15, joissa pääosassa tulee olemaan omia oluita. Mukana on myös valikoituja kotimaisia ja ulkomaisia oluita. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös väkevien tislaaminen.

Panimolla on myös avautumassa pääpanimo Ylöjärvellä keväällä 2023.

Ravintolatoimenjohtajana on Suvi Volanen. Hän vastaa muun muassa ruokapuolesta, joka nojaa olutravintolalle suunniteltuun listaan, etenkin napolilaistyyliseen pitsaan. Tarjolla on myös maistelulautasia ja oluen maistelupaketteja.

Mad Finnin olutmestari Matti Takkusen valtakunta näkyy lasiseinänläpi ravintolatilaan. Panimoravinolta aukesi upouusissa tiloissa Pyynikin Trikoolla kesällä.

Toinen uudet tilat hiljan avanneista panimoista on Tampere Taproom, joka avasi kesällä Tammelassa.

Tampere Taproom

Tampere Brewing & Distilling co, PMK-talo, Erkkilänkatu 11 B,

Avoinna: Ti–to 15–22, pe–la 14–24 (tarvittaessa 02), su–ma suljettu.

Tamperelainen panimo ja tislaamo Tampere Brewing & Distilling co on perustettu vuonna 2017, tuotanto hoidettiin viime kesäkuuhun saakka muiden panimoiden tiloissa. Heinäkuussa panimo avasi Erkkilänsillan kupeeseen kaarevaan PMK-taloon Tampere Taproom -nimisen maisteluravintolan ja panimo-tislaamon.

”Tuossa lasiseinän takana toimii panimo ja tislaamo”, yhtiön omistaja, olut- ja tislaajamestari Mika Pirinen kertoi tuolloin Aamulehdessä.

Maisteluravintolassa on hanoissa ja pulloissa omia tuotteita. Tarjolla on olutta, lonkeroa ja giniä. Panimon tislaimella tehdään neljää erilaista Tampere-giniä. Syksyllä alkoi viskin valmistus. Viskille on erityissuunnitelma.

”Tampere täyttää vajaan seitsemän vuoden kuluttua 250, joten silloin olisi tarjolla valmista Tampere-juhlaviskiä.”

Ruokapuolella tarjolla on pientä purtavaa, muun muassa lämpimiä leipiä ja maistelulautasia.

Tampere Brewing & Distilling co:n omistaja, olut- ja tislaajamestari Mika Pirinen kuvatiin vasta auenneessa Taproomissa heinäkuussa.

Pyynikin Brewhouse

Pyynikin Brewery Restaurants oy, Verkatehtaankatu 2

Avoinna: Ma–to 16–23, pe 15–02, lauantai 14–02 ja sunnuntai 14–22.

Koskipuistossa Tammerkosken partaalla entisessä matkailutalossa on aloittamassa toimintansa Tampereen uusin panimoyritys jo ennen toimineessa panimossa heti, kun luvat on saatu viranomaisilta. Ravintola Pyynikin Brewhouse toimii koko ajan entiseen malliin.

Yrittäjä Samu Saarikoski osti konkurssipesältä Pyynikin Käsityöläispanimon eli sittemmin Pyynikin Brewing Companyn entisen Brewhousessa sijainneen panimon liiketoiminnan ja varaston. Saarikoski oli käsityöläispanimon osakas.

Uuden panimon nimi on Pyynikin Brewing oy. Saarikoski osti konkurssipesästä myös osuuden Pyynikin Brewhouse -ravintolasta, jota uusi panimo nyt omistaa yhdessä ravintolajätti Nohon kanssa.

”Panimon työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä. Olutmestarina on Samuli Peltonummi, valmistamme 2–3 keittoa kuukaudessa ja olut tarjotaan asiakkaille tontilla”, Saarikoski kertoo.

Saarikoski kuvaa ruokalistaa rehdiksi ja ronskiksi olutravintolaan sopivaksi. Myös ohjattuja olutmaisteluita järjestetään.

Pyynikin Brewhousen panimossa on vielä hiljaista, sillä uusi panimo odottaa lupia. Olutmestari Samuli Peltonummi toteaa, että kaikki on muutoin valmista.

Plevna

Panimoravintola Plevna ja Koskipanimo, Itäinenkatu 8.

Avoinnna: ma 11–23, ti–to 11–24, pe–la 11–02, su 12–23

Panimoravintola Plevnan sydämessä sijaitseva Koskipanimo oy on jatkanut Tamperelaista panimoperinnettä vuodesta 1994.

Monipuolinen olutvalikoima ja ruokalista ovat molemmat jo pitkään olleet tunnettuja Tampereen ulkopuolellakin.

Koskipanimon panimomestari Sami Viitaniemi on vuosikymmenten aikana kuvattu usein panimossa. Tämä kuva on vuodelta 2014.