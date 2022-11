Tampereella ollaan tyytymättömiä – Lausutaanko rautatieaseman kuulutuksissa sittenkin Tesomma?

Moron lukijoilta tuli monta viestiä, että lausuminen on yhä pielessä sekä ruotsiksi että englanniksi.

Moro, Rautatieasema

Moro kertoi viime viikolla epäilyistä, joiden mukaan junakuulutuksissa Tesoma lausutaan Tesomma.

Koeajolla Tampereen rautatieasemalta Tesoman asemalle tätä ei havaittu asemalla eikä junassa. VR:n viestinnästä kerrottiin, ettei nauhoituksia olisi muutettu.

Tämä sai useat lukijat reagoimaan. Heidän mukaansa Tesoma lausuntaan kummallisesti myös englanninkielisissä kuulutuksissa ja nimenoman rautatieasemilla. Ei junissa.

VR:stä kerrottiin, että he vastaavat junissa kuuluvista kuulutuksista. Asemalla kuuluvat kulutukset ovat Fintrafficin hallinnoimia.

”Kyllä lukijavinkin antanut lukija on aivan oikeassa. En muista tarkkaan missä vaiheessa kiinnitin samaan asiaan huomiota, viime kesänä kuitenkin. Jossakin vaiheessa kuulutus oli muuttunut. Automaattikuulutus Nokian asemalla ainakin Porista tulevaa, kello 15.28 Nokialta Tampereelle lähtevää junaa kuuluttaessa lausuu ruotsiksi "Tesomma". Ja sama englanniksi "Tesouma". Mutta englanninkielinen taidettiin alkusyksystä, korjata takaisin Tesomaksi”, kirjoitti yksi lukija.

Toinen ihmetteli VR:n tietoja.

”Tämä erikoinen kuulutus on kuulunut nimenomaan rautatieasemilla, ei junassa. Rautatieasemilla robottinaisääni on kuuluttanut suomeksi "Tesoma", ruotsiksi "Tesomma" ja vielä englanniksi "Tesouma". Ilmeisesti kuulutus on viime aikoina korjattu, mutta se on ollut virheellinen jo Tesoman aseman käyttöönotosta lähtien. Kyseessä on jokin robottiääni, ja Tesoma oli ilmeisesti ohjelmoitu äännettäväksi lausuttavan kielen mukaan, vaikka se olisi pitänyt olla suomalaisittain äännetty joka kielellä.”

Hän jatkaa:

”VR:ltä väitetään, ettei tällaista ole ikinä ollut. VR:n mukaan myös palautetta tästä ei ole tullut, eikö siis yksikään konduktööri tai muu aseman työntekijä ole ihmetellyt kuulutusta? Joku VR:llä kuitenkin on kuulutuksen korjannut, jos sitä ei enää tuolla tavalla kuulu.”

Yksi lukija on havainnut omituisen lausunnan lokakuun lopulla.

”Kyllä se aamuisin ennen M-junan lähtöä sanotaan kahdella m-kirjaimella. Pitkin syksyä olen sitä ihmetellyt. Viimeisin havainto keskiviikko 26.10. aamulla, kun juna lähtee.Tämä kuuluu laiturilla.”

Moro lähetti lukijoiden viestit Finntrafficille kommentoitavaksi ja palaamme asiaan lähiviikkoina.