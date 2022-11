Aiemmin niin näyttävä valotaideteos on pimeänä – Vanhan korjaaminen voi olla mahdotonta

Näyttävä valotaideteos vaatii ison remontin. Korjausta suunnitellaan.

Moro, Tampella

Valotaideteos Valon kehrä Tampellan alueella on ollut pimeänä, vaikka siinä pitäisi olla tietokoneohjatut led-valot.

Miksi taideteos on pimeänä, kokoelmapäällikkö Suvi-Mari Eteläinen Tampereen Taidemuseosta?

”Tämä on meillä tiedossa, etteivät valot toimi kaikilta osin. Selvitämme asiaa parhaillaan.”

Mistä kiikastaa?

”Valoja ohjataan tietokoneohjelmalla, joka ei toimi. Vielä emme tiedä, pystymmekö palauttamaan alkuperäisen valaisuohjelman. Toinen haaste liittyy teoksessa käytettyyn valaisintekniikkaan, johon emme kaikilta osin pääse käsiksi. Tämä vaatii selvittelyä ja yhteistyötä muiden Tampereen kaupungin toimijoiden kanssa.”

Milloin valot saadaan kuntoon?

”Asia on työlistalla, mutta mitään aikataulua en vielä uskalla antaa. On harmillista, että teos on osittain pimeänä juuri näin pimeään vuodenaikaan.”

Taideteoksen väri vaihtelee valaistusohjelman mukaan. Kuva on vuodelta 2010.

Tältä taideteos näyttää päivän valossa. Kuva on vuodelta 2013.

Vuodelta 2010

Eteläinen kertoo, että teos on vuodelta 2010. Se pystytettiin Tampellaan Pellavantorille vuonna 2010.

Valotaideteoksen on tehnyt taiteilija Hans-Christian Berg. Teos on noin seitsemän metriä korkea ja painaa vajaan tuhannen kiloa. Se on valmistettu merialumiinista, ja siinä pitäisi olla ohjelmoitu valaistus, jolla teos saadaan näyttämään erilaiselta aina tarpeen mukaan.