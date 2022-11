Tänä vuonna tuli kuluneeksi 25 vuotta näyttelijän ammattiin valmistumisesta Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselta. Juhlavuosi siis. Esittelen teille muutamia ammattikunnan erityispiirteitä.

Erinomainen näkö. Näyttelijän melkein 360-asteen haukankatse havaitsee kaiken liikkeen katsomossa. Pimeänäkökatse erottaa torkkuvat matkalaiset, puhelimeen näpyttelijän, oudon käytöksen, mutta se äkkää myös komeat miehet ja innostuneet taiteenrakastajat.

Salamahavainnointi tapahtuu, vaikka keho ja huomiopiste olisi suunnattu aivan toisaalle ja meneillään olisi ankara tunnetila. Pidä varasi! Mikään ei jää näyttelijältä huomaamatta. Sama pätee kuuloaistiin.

Kylmänsietokyky. Näyttelijähenkilölle on kehittynyt mittava ruskean rasvan varasto pitkissä kuvauspäivissä pohjoistuulisilla hiekkamontuilla, mäkien päällä ja talvisissa ovensuukuvissa, avantokohtauksista puhumattakaan.

Näyttelijä pystyy viemään läpi pitkiä ulkokohtauksia ohkaisissa juhlavaatteissa ja korkkareissa lumen pöllytessä ympärillä, hytisemättä ja ilmeenkään värähtämättä ja hänet paljastaa ainoastaan huulten sinerrys ja kovien konsonanttien leuan jäätymisestä johtuva ääntämys.

Jämerät lämmittelyvaatteet erottavat superkokeneet puvustajat akanoista.

Huumorintaju. Olet lähtenyt keikalle muusikon kanssa työnjaolla, että sinä lausut runoja – lyhyitä – ja muusikko soittaa meneviä hittikipaleita.

Eturivistä kuuluu toisen runon jälkeen kirkkaan kovalla äänellä: ”Kiltti! Tule nyt pois sieltä! Anna muusikon soittaa!” Tai kun painat jättiroolin tuskallista sielunmaisemaa menemään eturampissa, katsoja herää ja kysyy: ”Joko ollaan Tampereella?”

Näyttelijän kyky nauraa itselleen helpottaa elämää.

Diplomaattiset taidot. Sinua pyydetään Espooseen kuvaamaan harrastajatoimintaelokuva. Kahdeksi viikoksi. Ruokapalkalla. Tai kysytään tekemään iso yrityskeikka/mainos. Palkkiona näkyvyys.

Sulavan kohtelias näyttelijä osaa kieltäytyä kauniisti, eikä pyytäjä menetä kasvojaan. Sinä päivänä kun verottajalle, ruokakauppaan ja sähkölaitokselle kelpaa maksuvälineeksi rahayksikkö Näkyvyys, I am all yours! Hyväntekeväisyys on eri asia.

Paljon saisi myös esittää juhlissa hassuja juttuja, kuten biolääketiede tai metsäkoneitten valmistus, tai heittää hihasta puolen tunnin sketsikimaran. Onnistuu. Mitä? Huomiseksi?

Pokka. Kun vastanäyttelijä unohtaa tulla yhteiseen kohtaukseenne diesel-ajoneuvolla, jonka hehkutus, starttaaminen ja ajo paikalle yksinään vie minuutteja, on tosi kätevää olla kielen päällä ylimääräinen kymmenminuuttinen mitä tahansa höpötystä.

Itse et tietenkään virheestä soimaa, sillä viimeksi se olit sinä, joka hörppi kahvia taukotilassa ja ihmetteli että ihan kuin minua siellä huudeltaisiin.

Kirjoittaja on tamperelainen näyttelijä.