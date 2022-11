Moro seuraa Tampereen Keskustorin puun matkaa suorassa lähetyksessä – Ahdas piha lisää jännitystä Ylöjärvellä

Tämän vuoden puu valittiin yli 20 tarjokkaan joukosta. Suorat lähetykset tulevat sekä kaadosta että pystytyksestä.

Moro, Keskustori

Tärkeä jouluperinne jatkuu Tampereella. Keskustorille nousee marraskuussa joulupuu ja Moron joulupuuäänestys Tampereen, Helsingin ja Turun puiden kesken järjestetään.

Helsingissä ja Turussa on Moron tietojen mukaan joulukuusikriisi eli vaikeuksia löytää tarpeeksi hyvää joulukuusta Senaatintorille ja Tuomiokirkon eteen.

Moro seuraa ensi keskiviikkona aamusta alkaen tämänvuotisen joulupuun noutoa Ylöjärveltä. Tänä vuonna puu on pihta, kuten oli viimevuotinenkin Keskustorin erittäin pidetty komistus.

Vuoden 2021 joulukuusi oli joulupihta, sillä komea Siperian pihta tuotiin Mäntästä.

Vuonna 2021 Keskustorilla oli Siperian pihta, joka oli kapeudestaan huolimatta kaunis ja pidetty joulupuu. Tukivaijereiden alaosien oranssi väri on puhuttanut, mutta on turvallisuusjuttu.

Suora lähetys alkaa keskiviikkona 23. marraskuuta aamulla kahdeksan aikaan osoitteessa aamulehti.fi/moro. Silloin on määrä alkaa puun kaataminen ja lastaaminen.

Moro lähettää suoraa lähetystä myös seuraavana päivänä torstaina 24. marraskuuta, jolloin joulupuun pystyttäminen Keskustorille alkaa kello kuuden aikaan aamulla.

Vanha tuttu

Miten Keskustorin tämän vuoden puu löytyi, puuasiantuntija Heli Vuorilampi Tampereen Infra Oy:Stä?

”Puun omistaja on ilmoittanut pihdan meille jo aiemmin, olisiko ollut vuonna 2017. Puun kuljetusreitti on hieman haastava, sillä siinä on kapeita kohtia ja jyrkkiä mutkia. Aiemmin oli myös sähkölinjat alhaalla, joten puu jäi silloin paikalleen. Tänä vuonna kysyin olisiko kuusi vielä pystyssä ja tarjous voimassa.”

Millaisessa paikassa se kasvaa?

”Tämä on pihapuu kesämökkitontilla.”

Tamperelainen Asko Koivisto on iloinen, että kesämökin pihassa vuosikymmeniä varttunut pihta nousee Tampereen Keskustorille vuoden 2022 joulupuuksi.

Miten luonnehdit puuta?

”Se on kaunis, tasainen ja sillä on kapeahko latvus.”

Tämä pihta Ylöjärveltä tuodaan tänä vuonna Keskustorin joulupuuksi.

Miten eroaa viime vuoden pidetystä pihdasta?

”Tämä on vähän lyhyempi kuin viimevuotinen. Pituus on noin 21 metriä.”

Millaisia muita puita oli tarjolla?

”Kuusia pääosin. Liian lyhyitä, liian leveitä, latvukseltaan epätasaisia tai toispuoleisia, kaksihaaraisia…”

Montaako käytiin katsomassa?

”Vuoden aikana varmasti yli 20 kuusta.”

Miksi tämä pihta valittiin?

”Pihta on kaunis ja tasainen, tämä olisi mahdollisesti valittu jo vuonna 2017, mutta jäi tosiaan tuon kuljetusreitin vuoksi valitsematta. Löydettiin joku hyvä tilalle silloin.”

Tarjoa kuusta

Keskustorin joulukuusia etsitään jatkuvasti ihmisten vinkkien ja tarjouksien perusteella.

”Nyt ja ensi vuoden alussa voisi tosiaan tarjota kuusia ensi vuodelle. Käyn näitä pitkin vuotta sitten katsomassa. Vinkkejä voi lähettää sähköpostiini heli.vuorilampi@tampereeninfra.fi.”

Tiatoo Moron perinteinen joulupuuäänestys Moro on järjestänyt joulukuusiäänestyksen jo lähes 20 vuoden ajan joka joulu. Äänestys alkaa marras-joulukuun taitteessa. Äänestyksessä ratkaistaan valtakunnan ykkösjoulupuun titteli Tampereen, Helsingin ja Turun virallisten joulupuiden kesken. Useimpina vuosina Tampereen Keskustorin joulukuusi on voittanut ylivoimaisesti, mikä ei yllätä, koska puu on aina ollut vähintään sisäisesti kaunein.