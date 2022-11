Popedan viimeisen keikan lipunmyynti alkaa perjantaina – lavan edessä on ”Rasvamonttu”

Nähtäväksi jää, miten nopeasti stadion myydään loppuun.

Moro, Ratina

Viikon suurin tamperelaisuutinen on verotiedoista huolimatta se, että Popedan yli 45-vuotinen matka huipentuu Tampereen Ratinan stadionille Ratinasta poikki -konserttiin lauantaina 2.9.2023.

Lipunmyynti yhtyeen päätöskonserttiin alkaa Lippupisteessä perjantaina 11.11.

Popeda on yksi Suomen pitkäikäisimmistä aktiivisesti keikkailevista rock-yhtyeistä. Se on julkaissut 20 albumia, kolme livelevyä ja yhden kokoelma-boxin sekä vastaanottanut 19 jalometallilevyä. Yhtyeen levyjä on myyty liki 800 000 kappaletta.

On siis oletettavaa, että Ratinan keikka myydään pikavauhtia loppuun.

Tiatoo Aikataulu 2.9.2023 Kello 15 VIP-alue Ratinanniemessä avautuu. Kello 16 Portit stadionille avautuvat. Kello 18 Lämmittelijä, julkaistaan myöhemmin. Kello 19.15 Lämmittelijä, julkaistaan myöhemmin. Kello 20.30 Popeda. Kello 23 Konsertti päättyy.

Myynnissä on eri lippuvaihtoehtoja kentälle ja katsomoon. Lavan eteen on rajattu Rasvamonttu-alue, josta on erinomainen näkymä lavalle. Alueella palvelevat erilliset anniskelupisteet.

Vip-alue Pitkänniemen seisake sijaitsee Ratinanniemessä stadionin vieressä. Vip pitää sisällään vip-palvelut, omat anniskelupisteet, tarjolla olevan menun, wc-tilat ja ohjelmaa.

Anniskelualueet sijaitsevat A, B, C2 ja C3 katsomoiden takana sekä kentällä ja vip-alueella.

Liput: alkaen 79,90 euroa / kpl, perheliput (2 aikuista + 2 alle 16v. lasta) 299,90 euroa , vip-liput alkaen 199,90 euroa / kpl.