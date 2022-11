Nyt ei tarvitse pelätä eksymistä metsään – Jäähallissa järjestetään lauantaina suunnistuskilpa

Kooveen väki kutsuu suunnistamaan sisätiloihin ilman eksymisenpelkoa.

Moro, Hakametsä

Liigan kiekkojännärit käydään nykyään uudessa Areenassa, mutta nyt taas tapahtuu koko perheelle kiinnostavaa Hakametsässä.

Kooveen suunnistusjaosto järjestää jäähallilla Lost in Hakamettä -suunnistushaasteen sekä koko perheen liikunnallinen tapahtuman lauantaina 12. marraskuuta kello 10–12.30.

Nyt todellakin suunnistetaan jäähallissa. Sinne voi haastaa kavereitaan.

”Tamperelainen, kuinka hyvin oikeasti tunnet vanhan kotihallisi? Onko hallissa käynti ollut ennen vain istumista vakipaikalla tai kulkemista tuttuun pukkariin”, suunnistusjaosto kysyy,

Nyt on mahdollista kokeilla suunnistusta ilman metsään eksymisen pelkoa. Upea tilaisuus päästä suunnistamaan sisätiloihin legendaariseen Hakametsän jäähalliin.”

Lost in Hakametta -suunnistusratojen hinta on vain 2 euroa ja radan suorittaneille tulee pikkku palkinto. Muu toiminta on maksutonta kilpasarjoja ja yösuunnistuksen kuntosarjoja lukuun ottamatta.

Mestaruudet jaossa

Tapahtumapäivänä kisataan myös Hakamettän haaste -virallinen suunnistuskilpailu. Tänä vuonna seuran mestaruudet ratkaistaan Lost in Hakamettä -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä sisäsuunnistuksessa. Sarjat vauvoista vaareihin.

Ratapituudet ovat ainakin virallisessa kisassa alustavasti: A-rata 2 kilometriä, B-rata 1.5 kilometriä ja C-rata 1 kilometri.

Lauantaina alkuillasta on tarjolla myös yösuunnistusta Linnainmaan koululta kello 17 alkaen, kun Tampere-yösuunnistus alkaa.

Hakametsässä tarjolla myös lasten aarresuunnistusta, pomppulinna, rallisimulaattori ja pentanqueta. Haka 2 -hallissa pääsee lisäksi seuraamaan taitoluistelukisoja.

Soppatykistä myydään hernekeittoa sekä grillistä makkaraa hallin ulkopuolella.