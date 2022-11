Opaste kertoo, kauanko kävelet kohteeseen

Joidenkin asukkaiden mielestä kävelyajat eivät voi pitää paikkaansa. Uusia opastustauluja on keskustassa ja Hervannassa.

Hervannassa uusissa opasteissa näkee myös ajan, joka kuluu kävelyyn. Joidenkin mielestä ajat ovat pielessä, mutta ne on laskettu 5 km/h-kävelyvauhdin mukaisesti.

Moro, Hervanta

Hervannassa ja Tampereen keskustassa on havaittu ihan uudenlaisia opasteita, joissa on jopa kuva kohteesta. Lisäksi on merkitty myös kävelyyn kuluva aika.

Liikenneinsinööri Katja Seimelä kertoo, että kyseessä on Tampereen uusi kävelyopastus.

”Sen avulla pyritään kannustamaan sekä kaupunkilaisia että turisteja nauttimaan kaupungista kävellen ja käyttämään tarjolla olevia palveluita. Kävely on kätevä tapa liikkua keskustoissa, ja moniin kohteisiin on vain muutaman minuutin kävelymatka. Kävelijälle suunniteltu laadukas opastus auttaa löytämään vaivattomasti kohteeseen.”

Opastejärjestelmään kuuluu myös isoja tauluja, joissa on myös kartta ja kyseisen pisteen sijaintipaikka. Hervannan lisäksi tauluja ja opasteita on keskustassa.

Opastusta on Tampereella ideoitu jo vuodesta 2014. Tavoitteena parantaa kävelyolosuhteita.

”Kartan sisältävien alueopasteiden idea on lainattu Lontoosta, kävelyopastusta on kehitetty yhteistyössä Turun ja Helsingin kanssa ja kävelyviittoja on pilotoitu rautatieasemalta Tampere-taloon sekä Ratinaan ja Keskustorille.”

Tuleeko vastaavia opasteita muuallekin Tampereella?

”Kävelyopastus on toteutettu sekä Tampereen ydinkeskustaan että Hervantaan. Opastusta voidaan tehdä muihinkin aluekeskuksiin myöhemmin.”

Miten kävelyajat on laskettu?

”Opasteissa ilmoitetaan matka opastettua reittiä pitkin kohteeseen sekä etäisyytenä että aikana. Aika on laskettu tarkasta etäisyydestä käyttäen kävelynopeutta 1,4 m/s eli noin 5 km/h. Aika on pyöristetty lähimpään minuuttiin ja etäisyys lähimpään 50 metriin.”

Miten opastettavat reitit on valittu?

”Ensin valittiin opastettavat kohteet opastuskonseptivaiheessa määriteltyjen kriteerien mukaan. Sen jälkeen valittiin alueopasteiden sijainneiksi keskeisimmät paikat, joista joko saavutaan keskustaan tai Hervantaan, kuten rautatieasema ja Keskustori tai joissa liikkuu paljon ihmisiä ja opastuksen tarve on suurin, kuten Laukontori ja Itäinen katu. Alueopasteiden ja kohteiden välille määriteltiin reitit, joilla opastus jatkuu yhtenäisesti viitoilla.”

Miksi samaan kohteeseen voi olla opastus kahta eri reittiä vierekkäisistä pisteistä?

”Kohteisiin on monia kävelyreittejä ja yleensä opastetaan lyhintä reittiä. Hervannassa on opastettu jalkapallohalliin ja -kentälle Valtaraitilta sekä Lindforsinkatua että Ahvenisjärven rantaa pitkin, koska niissä matkat ovat lähes yhtä pitkät ja reitit kulkevat erilaisissa kävely-ympäristöissä.”

”Keskustassa Areenalle on opastus joka suunnasta ja jotkut reitit kulkevat aika lähekkäin esimerkiksi Rautatienkadulla ja Tuomiokirkonkadulla tai linja-autoasemalta molemmin puolin Vuolteenkatua, jotta eri suunnista tullessa reitti olisi mahdollisimman looginen eikä tarvitse turhaan ylittää katuja.”

Miksi opastuksessa ei ole käytetty suorinta reittiä, väitetään, että osa opastaa kiertoreittiä?

”En tunnista merkittäviä kiertoja. Opastuksessa on pyritty mahdollisimman selkeisiin reitteihin, joilla on hyvä kävellä. Hämeenkatua olemme kyllä hiukan priorisoineet, koska haluamme ohjata käyttäjiä pääkadullemme. Esimerkiksi Kehräsaareen ja Verkarantaan pääsisi siis rautatieasemalta hiukan suoremmin Verkatehtaankatua.”