Tamperelaiset syöpälapset saivat opetusrobotteja koulunkäynnin helpottamiseksi: ”Se nostetaan tyhjän pulpetin päälle”

Kymmenet sairastuneet lapset voisivat käyttää uudenlaisia apuvälineitä, mutta kovan hinnan vuoksi niitä on voitu ostaa vain neljä.

Vakavasti sairaat lapset ovat siirtyneet Tampereella robottien aikaan. Aikaisemmin kuukausia ja jopa vuosia pitkän sairausjakso piti pienet potilaat pois koulusta ja kavereiden keskuudesta.

Nyt muun muassa syöpää sairastavat lapset ovat saaneet avuksi pieniä robotteja.

Tampereen yliopistollisen sairaalan asiakkaiden apuna on nyt neljä robottia. Kolme robottia on hankittu avustusten avulla. Yksi on Tampereen kaupungin ostama.

Kolmesta kaksi Sylin ostamia ja yksi Pirkanmaan kulttuurirahaston varoilla hankittu.

Syli ry on syöpään sairastuneiden lasten perheiden tukiyhdistys. Se toimii vapaaehtoispohjalla ja pyrkii helpottamaan sairastuneiden lasten ja heidän perheidensä elämää.

Syli kerää parhaillaan varoja ja hankkii loppuvuotena vielä yhden robotin. Ensi vuodelle se ostaa myös kaikki lisenssit.

Tiatoo Opetusrobotti AV1 Wifi-yhteys ja 4G-verkkokortti. Sisään rakennettu mikrofoni, kaiutin ja kamera. Ääni kaksisuuntainen, mutta video vain yksisuuntainen. Akun kesto 8 tuntia. Paino 900 grammaa. Kehittäjä norjalainen No isolation -yhtiö. Esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Suomeen vuonna 2018. Nykyisin niitä on käytössä Pohjoismaissa, Englannissa ja Alankomaissa noin 500 kappaletta. Syli ry:n nettisivut ovat osoitteessa syliry.fi. Sieltä löytyy myös tietoa varainhankinnasta.

Tämän jutun yhteydessä tutustuttiin Alvari-nimiseen robottiin, joten puhutaan nyt sitten Alvarista, ei pelkästä robotista.

Yhteys molempaan suuntaan

Norjalaisvalmisteisten robottien toiminta on yksinkertaista. Kainaloon mahtuva Alvari istutetaan koulussa poissa olevan lapsen pulpetille. Alvarissa on wifi yhteys sekä 4g-kortti, joten käytännössä laitetta voi käyttää missä vain.

Alvarin lisäksi tarvitaan tabletti-tietokone, jonka avulla lapsi seuraa elämää Alvarin ympärillä luokassa ja voi keskustella opettajan ja luokkakavereidensa kanssa.

”Opettajat pelkäsivät etukäteen, että Alvarin käyttö olisi monimutkaista. Ensimmäisen kokeilun jälkeen he ovat ihmetelleet, että kuin helposti se toimikaan”, selventää vieriopettaja Essi Naskali.

Ei vain kouluun

Esimerkiksi syöpään sairastuneiden lasten hoitojaksot ovat pitkiä ja rankkoja. Infektioriski on suuri, joten esimerkiksi yhteyksiä kavereihin pitää rajoittaa. Syöpälapsen tilanne vaikuttaa siis koko perheen elämään.

”Vastuuhenkilö eli esimerkiksi luokkakaveri tai opettaja voi ottaa Alvarin mukaan myös vaikka välitunnille tai ruokalaan. Kotona ruokahalukin voi palata kun näkee kavereiden syövän koulussa.”

Kotona tai sairaalassa oleva lapsi saa käyttöönsä yksinkertaisesti toimivan tabletin, jonka näytöstä hän näkee kaverit tai opettajan. Hän voi puhua laitteen avulla ja kuulla luokan äänet.

Alvarin voi nostaa vaikka pelin viereen, jota kotona tai sairaalassa oleva lapsi voi sitten seurata tietokoneensa avulla.

Kuva välittyy vain yhteen suuntaan eli luokasta oppilaalle. Kaverit eivät siis näe esimerkiksi sairaalassa letkuissa makaavaa tai esimerkiksi hoitojen vuoksi juuri hiuksensa menettänyttä toveriaan.

”Alvarilla on myös silmät, jotka välittävät lapsen tunnetiloja. Alvari voi myös valoja vilkuttamalla ”kertoa”, että tabletin ääressä oleva lapsi haluaa puheenvuoron.”

Kallis hankinta

Essi Naskalin mukaan Alvaria tai sen robottikumppaneita voivat käyttää niin esikouluikäiset kuin jo lukioon ehtineet nuoret.

Ongelma on laitteen korkea hinta. Yksi laite maksaa noin 5 000 euroa ja sen käyttöön tarvittava lisenssi 1 000 euroa vuodessa.

Syli ry:n puheenjohtaja Mia Allonen otti yhteyttä Moroon, koska yhdistyksen tavoitteena on kerätä rahaa uuden robotin hankintaan.

Lapsi saa kotiinsa tai sairaalaan tavallisen tabletti-tietokoneen, jolla Alvaria hallitaan koululuokassa.

”Joulu on tulossa ja olisimme hyvin kiitollisia, jos esimerkiksi liikeyritykset muistaisivat meitä joulun yhteydessä.”

Nykyiset robotit on rahoitettu muun muassa pienimuotoisten keräysten ja tuotemyynnin avulla.

Muuallakin tarvetta

Sylin hankkimat robotit ovat toistaiseksi vain syöpään sairastuneiden lasten käytössä, mutta vastaavaa tarvetta olisi monilla muillakin osastoilla.

”Taysin miljoonapiirin alueella sairastuu syöpään vuosittain 30–40 lasta tai nuorta, joista ehkä 20–30 voisi tällaista robottia käyttää”, selvittää osastonhoitaja Saila Mäkinen.

Ja lisäksi muihin vakaviin tauteihin sairastuneet lapset ja nuoret tähän päälle.