Tampereen rannalla sijaitseva historiallinen maamerkki lahoaa käsiin

Pyynikin rantamaisemaan kuuluu monen tamperelaisen mielestä kiinteästi mittauskoppi.

Vedenkorkeuden mittauskoppi Pyynikillä Joselininniemessä on päässyt todella huonoon kuntoon. Katto on romahtanut ja seinät lahoavat.

Moro, Joselininniemi

Tampereella on jäljellä neljä veden mittauskoppia, joista kolme on hyvässä kunnossa ja Joselininniemessä Pyynikillä oleva on käytännössä tuhoutunut kunnossapidon puutteeseen.

Tampereella on kaksi vedenvirtaaman mittauskoppia Tammerkosken yläjuoksulla ja kaksi veden korkeuden mittauskoppia: Näsijärven puolella Lapinniemessä ja Pyhäjärven puolella Joselininniemessä.

Tammerkosken koppeja hallinnoi Sähkölaitos, kahta muuta satamatoimi.

”Voi harmi. Koppia ei ole suojeltu. Koetimme saada sen Adoptoi monumentti -hankkeen kohteeksi, mutta satamatoimistossa ei silloin innostuttu. Koppi olisi ollut hieno säilyttää, mutta ehkä nyt olisi resurssien kannalta viisaampaa pyrkiä säilyttämään Lapinniemessä oleva koppi”, sanoo rakennustutkija Miia Hinnerichsen Pirkanmaan maakuntamuseosta.

Hän toteaa, että suojelumerkintöjä alkoi tulla asemakaavoihin vasta 2000-luvulla. Joselininniemen alueen asemakaava on vuodelta 1938.

Katto romahtanut

Joselininniemen koppi on monille tamperelaisille tärkeä osa Pyynikin rannan maisemaa. Nyt se on surullinen näky. Katto on romahtanut, laudat lahoamassa paikalleen ja seinät töhritty.

Mittauskoppi on ollut vuosikymmenet osa maisemaa Pyynikin rannassa Joselininniemessä. Betonijalusta on vielä kunnossa.

Sisätilat ovat kärsineet. Seinässä näkyy myös nokeutuma, joka kertoo, että koppi on myös ollut lähellä tuhoutua tulipalossa.

”Voisikohan se vielä olla pelastettavissa. Ainakin nyt saisi mitat ja piirustukset tehtyä uutta vastaavanlaista varten”, Hinnerichsen pohtii.

Samalla todetaan, että kaupunki tuskin lähtisi hankkeeseen. Kaikista tarpeettomista kiinteistöistä ollaan muutenkin luopumassa eikä parin neliön kopille ole nykyään keksittävissä mitään käyttöä.

”Kopin lähellä on myös huonokuntoinen Kultakutri-veistoksen entinen vesiallas. Sen kunnostamisesta tulee paljon kyselyitä kaupunkilaisilta.

Kultakutri-veistos siirrettiin vuonna 2016 Tammerkosken Konsulinsaareen ja altaassa ollut suihkulähde poistettiin käytöstä. Nyt liuskekiveys ja allas ympäristöineen ovat ränsistyneet. Pyynikin kesäteatterin katsomoon on pari sataa metriä.

”Olisi hienoa, että kokonaisuus kunnostettaisiin. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset.”

Joselininniemen vieressä on allas, jossa aikanaan oli Kultakutri-veistos ja myös suihkulähde. Allas on tiettävästi lähdepohjainen.

Kultakutri-veistoksen entinen allas on pahoin ränsistynyt Pyynikin kesäteatterin naapurissa. Tamperelaiset toivovat museoväeltä, että alue kunnostettaisiin.

Altaassa on yhä jäljellä kivi ja siinä kinnikket, joiden varassa Kultakutri-veistos oli kymmeniä vuosia. Vuonna 2016 allas menetti veistoksen ja suihkulähteen.

Kateuden tähden?

Lapinniemen ja Joselininniemen koppeja ei siis ole suojeltu. Sen sijaan Tammerkosken yläjuoksulla Palatsinraitin sillan molempien päiden tuntumassa olevat kopit on suojeltu.

Moni on kummastellut, miksi kaksi mittauskoppia on rakennettu vastapäätä toisiaan länsi- ja itärannalle.

”Järvissä olevat kopit ovat vedenkorkeuden mittauskoppeja, mutta nämä Tammerkosken kopit ovat veden virtaaman mittauskoppeja”, Hinnerichsen selittää.

Koppien tarina kertoo kateudesta, tai sitten tarkkuudesta.

”Kun Tammerkosken vesivoimalat ostivat osuudet virtaamasta, haluttiin varmistaa mittaamalla, että kumpikin puoli sai samansuuruisen osan kosken virtaamasta.”