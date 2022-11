Keskustan historiallinen maamerkki Tampereen Keskustorilla hämärtyi kummallisesti – Kaupunki harkitsee ongelman harventamista

”Tampere ansaitsee talvitropiikin”. Kadun uumenissa on nyt minikasvihuoneita.

Moro, Frenckell

Julkisivuvalaisimista kolme on täysin kasvien peittämiä. Torin pintaan upotettujen valaisimien kaivo on täynnä vihreitä kasveja, ilmeisesti saniaisia.

Valaisinkaivot ovat ihan kuin pieniä kasvihuoneita. Niiden vaikutuksesta Frenckellin virastotalon julkisivun valaistus on osittain himmentynyt.

Kaikkiaan Keskustorin puoleisella seinustalla on yhdeksän valaisinkaivoa, joissa jokaisessa on kaksi valonheitintä. Näistä viisi on osin tai kokonaan kasvien valtaamia, neljä on kokonaan puhtaita.

Valokaivo on saniaisten valtaama eli on syntynyt tamperelainen minikasvihuone. Valo pääsee vielä seinälle asti, mutta on hämärämpi kuin puhtaan valaisimen valo.

Pimeällä valaisimissa on jopa tieteiselokuvamainen tunnelma.

Kasvien valtaamat valaisimet ovat kaikki Frenckellin kellotornista Hämeenkadun suuntaan. Puhtaat taas tornista Satakunnankadulle päin.

Oletko huomannut, että osa julkisivun valaisimista on kasvien valtaamia, tiimipäällikkö Tomi Keskinen Tampereen Verasta?

”Olen itse niitä kanssa katsellut ja hymyilen joka kerta, että siinä on tuollainen kasvitarha. Tampere sen kokoinen, että ansaitsee tuollaisen talvitropiikin.”

Julkisivun valaistuksen kirkkaudessa on ero kellotornin vasemmalla ja oikealla puolella, jossa kasvit ovat vallanneet osan valaisimista.

Mitä kasveille meinataan tehdä?

”En lähtisi niitä pois raakkaamaan, ne on aika hienoja. Jossain kohtaa voidaan käydä niitä varovasti harventamassa, jos alkavat liikaa hämärtää seinävaloja.”

Kuinka yleistä on, että kasvit valtaavat kaupungin valaisimia?

”Puut kasvavat ja niiden oksien karsiminen on jatkuvaa. Muuten ei ole ongelmia eikä muualla Tampereella ei ole tuollaisia valaisinkaivoja kuin Frenckellillä. Se on aika iso potero suhteessa valaisimeen. Siellä on tyhjää tilaa, jossa saniaisilla on mahdollisuus kasvaa ja voida hyvin, koska valot tuottavat lämpöä.”

Suojalasin takana on minikasvihuone Frenckellin virastotalon edustalla. Kasveja on niin paljon, että valoteho on kärsinyt.