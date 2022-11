Moro, museokeskus Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Luontotohtori setvii Pirkanmaalla tehtyjä luontohavaintoja.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukijan kysymys: Nokian Lähdeniityssä ulko-ovessa oli elokuussa noin 2,5 sentin kauniin värinen toukka tai kotilo. Mikä se oli?

Kaaleppi

Luontotohtorin vastaus: Toukka kuuluu nirkkojen heimon yöperhoselle nimeltä härkäpää. Aikuinen muistuttaa lepoasennossa kuivunutta puutikkua, vaikka onkin kauniin harmaan ja keltaisen kirjavoima.

Perhonen ja toukkakin täysikasvuisena on isohko, toukka noin 7 senttiä ja saman verran on aikuisella siipiväliä. Tämä toukka on vielä nuori, jos on noin pieni.

Väritys on kameran vääristämä, sillä karvoitus on vaalea, pohjaväri musta ja juovat oranssit ja keltaiset. Laji on aika yleinen Etelä-Suomessa.