Lasten ja nuorten harrastuksiin annettiin Pirkanmaalla 22 000 euroa – Katso lista avustusten saajista

Tampereen ja muun maakunnan avustettavat yhdistykset valittiin äänestyksen avulla.

Tampereen Pyrinnön suunnistuksen Oravapolkukoulu on tarjolla 4–13 -vuotiaille lapsille ja nuorille.

Tänä vuonna äänestykseen mukaan pääsi 74 Lähi-Tapiola Pirkanmaan toimialueella toimivaa yhdistystä, joiden joukosta valikoitui äänimäärien perusteella 22 lahjoituksen saajaa.

Neljässä tapauksessa äänet menivät tasan, jolloin päädyttiin antamaan tuhat euroa kaikille saajille. Näin ollen lahjoituspottikin kasvoi 22 000 euroon.

Lähi-Tapiola Pirkanmaan omistaja-asiakkaat ja toimialueen asukkaat pääsevät vuosittain äänestämällä valitsemaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarjoavaa yhdistystä avustuksen saajaksi.

Lahjoituksen turvin voidaan esimerkiksi laskea harrastamisen kustannuksia tai kehittää maksutonta toimintaa, välinehankintoja ja koulutuksia.

Avustus on vastikkeeton lahjoitus ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistykset voivat ilmoittautua hakijoiksi. Toisessa vaiheessa omistaja-asiakkaat ja Lähi-Tapiola Pirkanmaan toimialueen asukkaat pääsevät äänestämällä valitsemaan yhdistyksen, jolle he toivovat lahjoituksen annettavan.

"Yhdessä tekeminen vaikkapa kulttuurin tai liikunnan muodossa jättää parhaimmillaan lapsille pitkät ja hyvät muistijäljet ja auttaa pärjäämään myös elämässä. Tämän lahjoitusmallin tavoitteena on auttaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa ylläpitäviä yleishyödyllisiä yhdistyksiä tässä tärkeässä tehtävässä.”

”Meille on tärkeää, että asiakkaamme voivat olla mukana päätöksenteossamme. Samalla saamme yhdessä asiakkaidemme kanssa mahdollisuuden vaikuttaa nuorten harrastusmahdollisuuksiin ja hyvinvointiin”, kertoo Lähi-Tapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä.

Mukana 74 yhdistystä

Äänestystuloksen perusteella valitut yhdistykset hyödyntävät lahjoitusta esimerkiksi välinehankintoihin, leiri- ja kilpailumatkojen kuluihin, valmentajien ja ohjaajien koulutukseen, nuorten ohjaajien palkkaamiseen, edullisen ja jopa maksuttoman toiminnan ylläpitämiseen, erilaisten kokeilutapahtumien ja lajien omien harrastetason koulujen järjestämiseen.

Harrastustoimintaa voi myös markkinoida, jotta harrastajamäärät saadaan koronan jälkeen kasvuun ja lapset ja nuoret takaisin harrastusten pariin.

Tampereen Pyrintö ry:n suunnistusjaosto sai 1 000 euroa.

Jäseniä jaostossa on yli 550. Suunnistuksen Oravapolkukoulu on tarjolla 4–13 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Toiminnassa on mukana 170 lasta ja viikoittaisiin torstaiharjoituksiin osallistuu 100–150 lasta kerralla.

"Tukisumman käytämmekin nuorten ohjaajien palkkaamiseen sekä ohjaajakoulutukseen”, kertoo Oravapolku-suunnistuskoulun vastaava Marjo Jännes-Malm.

Tampereen Ratsastusseuran koulukiusattujen vertaisryhmätoimintaan on osallistunut jo noin 40 eri ikäistä lasta tai nuorta.

Myös Tampereen Ratsastusseura ry sai 1 000 euroa.

"Hevonen – ystäväni -pienryhmätoiminta on vertaisryhmätoimintaa koulukiusatuille ja yksin jääneille lapsille ja nuorille. Ryhmä sai alkunsa vuosi sitten ja tähän mennessä siihen on osallistunut noin 40 eri ikäistä kiusaamisen kanssa painivaa lasta tai nuorta”, kertoo ratsastusseuran puheenjohtaja Anna-Maija Nummi.

"Ryhmässä tutustutaan hevosiin ja niiden kanssa harrastamiseen hyvässä hengessä lasten ehdoilla edeten. Tavoitteena on hyvä mieli, turvallinen olo ja uusien ystävien löytyminen niin hevosista kuin ryhmäläisistä. Osallistuminen on osallistujille maksutonta ja matalan kynnyksen toimintaa. Saamamme lahjoituksen käytämme kokonaisuudessaan koulukiusatuille lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan tulevan talven ja kevään aikana.”