Heijastinpuulle Tampereen Laikunpuistoon on viety paljon heiluvia, mutta osa meni heti ohikulkijoille

Puulla kävivät Coresbond, Sopimusvuori, Hedengren Security, HH-kiinteistöpalvelut ja Habo Finland.

Moro, Laikunlava

Moron heijastinpuulla on jälleen ollut vilkasta, sillä heijastimia on tuotu ja viety.

”Kävimme maanantaina viemässä heijastimia puuhun. Oltiin liikkeellä juuri ennen pimeän tuloa kello 17.30 maissa, ja puu oli tullessamme täysin tyhjä. Muutama heijastin meni heti käyttöön, muun muassa paikalle osuneelle Foodora-kuskille”, selvitti Johanna Ahlsten-Roimela Coresbond oy:stä. 😃

Coresbond oy:n heijastimet.

Coresbond on vuoden 2021 tammikuussa perustettu projektitoimisto teknologiateollisuuden toimijoille. Sillä on toimistotila Kalevassa, ja etätyöläisiä Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Työvoimaa on noin 20.

Ari Lehtiniemi Sopimusvuori ry:stä, viestitti, että myös Sopimusvuoren mielenterveyskuntoilijat ovat käyneet puulla.

Sopimusvuori ry on Tampereen alueella toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys, jolla on pitkät perinteet mielenterveys- ja päihdetyön parissa. Sopimusvuori tuottaa sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa neljässä eri yksikössä.

Harri Järvinen raportoi, että Hedengren Security toivottaa turvaa kaikille teille ja ripusti puuhun noin 40 Neptolux-heijastinta.

Hedengren Security kävi heijastinpuulla.

Myös Risto Vasama HH-kiinteistöpalvelut oy:stä vei puuhun täydennystä ja heijastimet lähtivät eteenpäin heti ripustusvaiheessa.

HH-kiinteistöpalvelut oy:n heijastimet olivat haluttuja.

Samaa kertoo Ismo Sironen Habo Finlandista.

"Kysyntä näyttää olevan suurta, kun osa ei ehtinyt edes puuhun vaan meni suoraan tarvitseville...”

Habo Finland muisti kaupunkilaisia käsivarsiheijastimilla.

Laikunpuistossa sijaitseva heijastinpuu on Moro-lehden ja Tampereen kaupungin yhteishanke jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi.

