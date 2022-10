Moron saa ensi vuonna vain Aamulehden välissä

Tammikuusta lähtien ilmaisjakelu Tampereen seudulla päättyy. Vastaisuudessa Moro on osa Aamulehden tilausta.

Moro, Siperia

Painetun Moro-lehden jakelu muuttuu ensi vuoden alusta, sillä vastaisuudessa se on osa Aamulehden tilausta. Ilmaisjakelu Tampereen talousalueella päättyy.

Painettu Moro jaetaan torstaisin vain Aamulehden tilaajille painetun Aamulehden välissä. Moron näköislehti sisältyy Aamulehden tilauksiin, myös digitaalisiin. Verkossa Moron jutut löytyvät tuttuun tapaan osoitteesta aamulehti.fi/moro.

Moron löytää painetun lehden välistä myös irtonumeromyynnissä kauppojen ja kioskien lehtihyllyistä.

Sisältö ei muutu

Muutos ei vaikuta Moron journalistiseen sisältöön eikä henkilöstöön. Tuttu toimitus jatkaa tuottaja Jari Myllärin johdolla.

”Moro on kansallisesti tunnettu kaupunkilehti-instituutio ja journalismin läheisyyden pioneeri. Tämä pysyy. Lehden tuttu muoto ja poikkeuksellisen läheinen kiinnostus lukijan ja kaupungin arkea kohtaan säilyvät, vain jakelu muuttuu”, sanoo Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu.

Paljon mainoskieltoja

Moron mainostajille on luvassa uusia, entistä vaikuttavampia ratkaisuja.

”Painettu Moro on johtava kaupunkilehti, joka tavoittaa viikoittain suuren määrän pirkanmaalaisia ja on siksi tärkeä mainospaikka monelle paikalliselle yrittäjälle. Uutismedian kulutus on digitalisoitunut nopeasti, ja kaikkien ilmaisjakeluiden tavoittavuus on heikentynyt kotitalouksien mainoskieltojen vuoksi. Siksi tarjoamme Moron alueellisen mainostajan tarpeisiin myös uusia kohdennettavia ja tehokkaita monikanavaisia tuotteita, joissa hyödynnämme Suomen tavoittavinta digiverkostoamme”, selventää Sanoman uutismedian kaupallisista ratkaisuista vastaava johtaja Pietari Korhonen.

”Kylän paras kaupunkilehti Moro on ja pysyy lähellä lukijaansa. Moro jatkaa meidän kaikkien ilahduttamista sekä jutuillaan että tempauksillaan”, korostaa vastaava päätoimittaja Tuulensuu.

Keväällä 2022 toteutetun markkinatutkimuksen mukaan 85 prosenttia Aamulehden tilaajista lukee aina myös Moron, ja lehteen liitetään lähes pelkästään positiivisia mielikuvia: Moro on lukijoiden kuvailemana erityisesti paikallinen, mielenkiintoinen, ajankohtainen ja viihdyttävä.