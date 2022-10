Tampere vääntyi rautalankaenklanniksi jo vuonna 2008: Naistenlahti – Woman’s Bay

Pääkaupungin lähiöiden englanninkieliset nimet ovat huvittaneet ja suututtaneet hesalaisia, Tampereella tämä nähtiin jo 14 vuotta sitten.

Moro, Siperia

Syrjäisessä rannikkokaupungissa eli Helsingin seudulla on nyt innostuttu kääntämään lähiöiden ja kaupunginosien nimiä vieraille kielille.

Täällä Tampereella työ tehtiin jo vuonna 2008, jolloin Olli Kemmo ja Simo Holopainen tutkivat yhdessä Tampereen nimiä ja tekivät 101 nimen käännöskartan rautalankaenklanniksi.

Julkaisemme nyt jutun kokonaisuudessaan uudelleen:

Tampereen sisimpään kolmannella kotimaisella

Lyhkäsesti: Moro siis howareyou, finethanks, lovely weather, haveaniceday howdy!

Moro, 29.5.2008, Olli Kemmo, Simo Holopainen

Moro julkaisee tässä ja nyt rautalankaenklannilla (Steel Thread English) käännetyn Tampereen matkailuesitteensä, jonka avulla vieras pääsee paikallisten ilmiöiden sisimpään.

Matkailutoimitustamme innoitti työssä myös Matti Päivänsalon tuore kirja Halinen = Little hug ja 449 muuta paikannimeä kolmannella kotimaisella, jossa Suomen niemet ja notkot on käännetty ilmeikkääksi rallienglanniksi.

Tervetuloa – ole kuin vieraissa!

Virallisessa matkailuesitteessä turistit toivotetaan tervetulleeksi näin: Tervetuloa – ole kuin kotonasi. Moron enklanniksi toivotus käännetään: Wellcome – be like in the portmonney of Lord!

Paremminkin vieraalle ehkä sopisi toivotus olemaan kuin vieraissa: Wellcome-Stray from the Straight and Narrow Path.

Onnikallahan turisti tutustuu Tampereeseen (Manchester) helpoiten, joten pysäkit olisi vähintään kohteliasta nimetä kolmannella vieraalla. Suomea taitamaton on ihan hukassa ajaessaan kakskuutosella Multisillasta Tesomalle, mutta Multiple Bridge ja You Pretty palauttavat hetkessä kartalle.

Rainerilaiset pyttikselle

Tyhjällä vatsalla on turha katsella kaunista kaupunkia, joten Rainerilla hummausreissulle lennähtäneet on paras opastaa suoraan Tillikkaan (Box Cuff on the Ear) nauttimaan iso tuoppi (Big Prematurely Born) ja pyttipannu (Original Wild Swedish Taste).

Pidempää tutustumiskierrosta varten kannattaa opiskella koko Moron enklannin kesäkurssi.

Aineksia sloganeihin

Jo pitemmän aikaa on ollut muodikasta, että kaupungit markkinoivat itseään vieraskielisillä sloganeilla. Mikseivät Tampereen kaupunginosat tekisi samoin?

Aineksia kyllä löytyy ainakin syntisestä Kyttälästä sekä slummiksi haukutusta Hervannasta. Kyttälä – Tampereen syntinen Soho: Cop All Night Long!

Hervanta – mainettaan parempi: Herwood – it’s not completely a getto.

Suurmiehistä selitys

Paikalliset puhuvat vähän joka toisessa lauseessa omista suurmiehistä. Mutta mitenkäs selität heidät vieraalle? Esimerkiksi näin:

Pormestari Timo P. Nieminen = Finland is a county of thousends Timo Nieminen, butthere is only one Timo P. Nieminen.

Raimo Helminen = St. Raymond.

Kalervo Kummola = Kalervo von Bismarck.

Pekka Paavola = The Boss (Don’t mix up with Bruce Springsteen and Hugo Boss).

Täydennä karttaa!

14 vuodessa Tampereelle on tullut uusia kaupunginosia ja muita nimettyjä paikkoja.

Täydennämme karttaa, lähetä meille ehdotuksesi alla olevaa lomaketta klikkaamalla.