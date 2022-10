Hieman salaisessa paikassa Tampereen keskustassa 36 vuotta toiminut erikoisliike muuttaa

Liike ehti toimia vuosikymmenet keskustassa. Asiakkaita matkustaa paikalle ympäri Suomen.

Moro, Näsilinnankatu

Peräti 36 vuotta Tampereen keskustassa toiminut US Eagle muuttaa Lielahteen ja avaa lauantaina uuden liikkeen Sellukadulla.

Eagle on koko Suomessa tunnettu armeija- ja retkeilyvarusteiden ja myös viranomaisvarusteiden kauppa.

Se perustettiin Satakunnankadulle vuonna 1986 ja vuonna 1993 liike muutti Näsilinnankatu 28:n sisäpihalle. Siellä tämä juttukin vielä tehtiin.

”Tässä tila on käynyt pieneksi. Muutolla haemme myös kasvua. Keskusta on logistisesti jo aika hankala meille ja asiakkaille”, kertoo Jan Eriksson, joka on toinen omistajista.

Toinen omistaja on Ari-Pekka Lehtelä. Hän lisää, että uudesta liikkeestä tulee monella tapaa nykyistä lähestyttävämpi. Ilmaista parkkitilaa on paljon.

”Uudessa paikassa Sellukatu 15:ssä on paljon enemmän liiketilaa. Myymälän osuus kasvaa ja tavaroita saadaan paljon enemmän esille. Meillä on iso markkina-alue ja asiakkaita tulee ympäri Suomen.”

Vuodesta 1996 lähtien on Näsilinnankadulla seinässä loistanut valomainos, jossa mainostetaan Army Shop US Eaglea. Muutoin kadunkulkija saattoi kulkea suositun kaupan ohi autuaan tietämättömänä sen tarjonnasta.

”Se army shop on vain valomainoksessa. Se on tuonut muun muassa paljon turisteja ostoksille.”

Näsilinnankadun tuttu mainostaulu häviää. Se on ollut katukuvassa kymmeniä vuosia, sillä liike muutti pihan liiketilaan vuonna 1993.

Sellukadulla avattavan liikkeen julkisivu näyttää tältä, kunhan teippaukset valmistuvat. Tämä on havainnekuva suunnitelmasta Sellukadun liiketilan ulkonäöstä.

Retkeily nousi

Vuosien varrella armeijavarusteiden rinnalle on tullut yhä enemmän retkeilyvarusteita. Vaatteita ja varusteita on joka lähtöön.

”Korona-aika lisäksi ulkoilun suosiota ja se on näkynyt meilläkin asiakasmäärissä.”

Toinen samaan suuntaan vaikuttanut asia on Ukrainan sota.

”Monet ylijäämä-armeijavarusteet sopivat erinomaisesti myös retkeilyyn. Moni asiakas tykkää esimerkiksi hyvin kestävistä ja hengittävistä asuista. Ne ovat kierrätettyinä myös ekologisia", he kertovat.

Erilaisia maastojalkineita on valikoimissa runsaasti. Armeijatavaran ohella myynnissä on paljon retkeilyvarusteita.

Euroopasta ja Tampereelta

Suomen armeijan varusteita ja vaatteita ei juuri ole saatavilla. Pääosa armeijan ylijäämävaatteista tulee Euroopasta, esimerkiksi Saksasta, Hollannista, Kreikasta, Itävallasta, Ranskasta ja Britanniasta.

Valikoimissa on myös paljon uutta. Reppuja, rinkkoja, kenkiä, pipoja, hanskoja ja vaikka mitä.

”Armeijan ylijäämävarusteet ovat meillä se perustuote, kivijalka”, sanoo Lehtelä.

”Ne ovat kierrätettyjä tuotteita, jotka ovat hyvälaatuisia ja todella kestäviä”, jatkaa Eriksson.

Pipoja, hanskoja, jalkineita ja vaatteita on paljon. Osa tuotteista on valmistettu Tampereella. Lisää paikallisia tuotteita etsitään myyntiin jatkuvasti.

Maastokuvioiden ja armeijanvihreän rinnalla värikkäät flanellipaidat erottuvat. Uuteen liikkeeseen tulee enemmän tavaraa näytteille ja kokeiltavaksi kuin vanhassa paikassa on ollut mahdollista.

Myös Tampereelta ja Pirkanmaalta on paljon tuotteita myynnissä. Lisää etsitään kaiken aikaa.

”Paikalliset tuotteet kiinnostavat. Nyt muun muassa Tamsilkiltä tulee tuotteita, merinosukkia Sukkamestareilta, pipoja ja käsineitä Agtuvilta, nahkavyöt Nokialta ja nahan hoitoaineet Messukylästä Valjaspuodilta.”

Verkkokauppa kasvaa

Siinä missä liiketila kasvaa, haetaan nopeutta ja kasvua myös verkkokaupassa.

”Aiemmin päät kopisivat tässä myymälätiskin edustalla, kun kaikki hoidettiin tässä. Uudessa paikassa myös verkkokaupan pyörittämiseen on lisää tilaa.”

Suuri etu on seinänaapurina olevat Postin tilat. Pakettien kuljettelu jää kokonaan.

”Meillä on seinässä luukku, josta laitamme lähtevät paketit Postiin.”