Onko kahdeksan metriä naapurin ikkunaan tarpeeksi – Hämmästyttävä kuva kertoo olennaisen Tampereen tiivistysrakentamisesta

Moro kysyi asiantuntijoilta, miten tiukkaan voidaan uutta kaupunkia rakentaa.

Rivitalon ja naapurissa olevan kerrostalon etäisyys on lähimmillään kahdeksan metriä. Sisäpihaan taas on tulossa esimerkiksi yhteiskäyttöön hirsirakenteinen pihatalo.

Moro, Härmälänranta

Havainnekuva pysäyttää: onko se oikeasti ihan edessä. Moderni rivitalo valtavine lasi-ikkunoineen näyttää olevan melkein kiinni viereisen kerrostalon alakerrosten ikkunoista ja parvekkeista.

Kyse on Härmälänrantaan uuteen kortteliin nousevan talon markkinointikuvasta.

Onko Tampereen tiivistysrakentaminen johtamassa siihen, että uusien talojen ikkunoista ja parvekkeilta näkyy naapuritalon seinä vain muutaman metrin päässä vaikka ollaan laitakaupungilla?

Tampereen asunto- ja maapoliittisissa linjauksissa vuosille 2022–2025 määritellään, että asuinalueet ovat laadukkaita ja viihtyisiä. Samalla todetaan, että viihtyisyys ja tarpeet ovat jokaisella asukkaalla erilaisia.

Tiivistetysti: Toisille avara kaukomaisema on pakollinen, toisille ulkonäkymillä ei ole mitään merkitystä.

Hatanpäällä on vanhoja suojeltuja Sarviksen tehdasrakennuksia. Osa uusien talojen parvekkeista katsoo suoraan seinään. Etenkin vanhojen alueiden täydennysrakentamisessa tulee kompromisseja.

”Mielestäni ei ”

Himla arkkitehdit vastaa Härmälänrantaan Valmetinkadun varrelle parhaillaan rakentuvan korttelin kokonaissuunnittelusta. Suunnittelu päätyi heille, koska heidän, Asuvan, VTS: ja Lara Oy:n yhteistyössä laatima ehdotus valittiin laatutekijöihin pohjaten toteutettavaksi.

Kortteliin on suunniteltu asemakaavan mukaisesti kaksi kerrostaloa sekä kaksi hirsirakenteista kaupunkirivitaloa, joista molemmat toteutetaan ryhmärakennuttamalla sekä korttelitalo pihakannen päälle.

Härmälänrannan korttelin kaupunkirivitalot on suunnitellut arkkitehti Jari Mäkimartti, joka toimii osakkaana tamperelaisessa Himla arkkitehdit Oy:ssä. Hän mainitsi, että lähimmillään kaksikerroksinen rivitalo on vähän yli kahdeksan metrin päässä viereisestä talosta.

Niin, rakennetaanko Tampereen uusia kaupunginosia jo liian tiiviisti?

”Mielestäni ei, vaikka varmasti löytyy sellaisiakin paikkoja, missä tiiveys korostuu perustellusti, helppona esimerkkinä Nokia areenan alue keskustassa sekä Ranta-Tampellan alue. Tampereellakin alueet ovat erilaisia.”

Tiiville on paikkansa

”Mielestäni on luonnollista ja järkevää rakentaa tiiviimmin, tai paremminkin tehokkaammin, olemassa olevan kaupunkirakenteen yhteyteen sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kyseinen asia on kokemukseni mukaan myös Tampereen kaupungin hyvä tavoite. Tampere tarvitsee uusia kasvusuuntia ja asuntoja ja niitä on tänne syntynytkin ja uusia hienoja alueita on kehitteillä.”

Mäkimartti sanoo, että vaikka Härmälänrannan korttelissa on esimerkiksi vanhoihin asuinalueisiin verraten enemmän rakennusoikeutta suhteessa tontin pinta-alaan, on se silti toteutettu asemakaavan ja rakentamista ohjaavien ja määrittävien seikkojen mukaisesti.

"Vaikka rakennukset ovat osin toisiaan lähellä, on asia otettu huomioon muun muassa korttelin kokonaissuunnitelmassa, rakennusten korkeuksissa ja asuntopohjien suunnittelussa. Kaikkien asuntojen pääikkunoiden edessä on riittävästi tilaa ja kaikista on hyvät näkymät ympäristöön.”

Mäkimartin mukaan Härmälänranta on toteutusmallina hyvä. Aluesuunnitelma on laadittu yhteistyössä rakennusliikkeiden ja viranomaisten kesken.

”Jotta alue on rakentunut näin nopeasti, on siellä löydetty hyvä tasapaino eri asioiden kesken. Alue on myynyt hyvin ja asuntojen arvo on noussut, sekin kertoo alueesta paljon. Ratikan mahdollinen toteutuminen Nuolialantielle lisännee alueen haluttavuutta entisestään.”

Näiden talojen välistä menee vain kapea pihatie. Ikkunat eivät kuitenkaan ole ihan vastakkain. Kuva on Härmälänrannasta.

Rakentamista määrittävät, niin sanotut lopulliset askelmerkit luodaan asemakaavalla ja siihen liittyvillä ohjeilla ja määräyksillä. Rakennusyhtiöiden on puolestaan rakennettava riittävästi myytävää, jotta hanke on taloudellisesti plussan puolella.

Yhteistyö on tärkeää

”Tämä aiheuttaa eri tahojen välillä joskus kitkaa, mutta mielestäni hyvällä ja tiiviillä yhteistyöllä ja etenkin eri tahojen keskinäisellä ymmärryksellä toisten tarpeista, päästäisiin kokonaisuuden kannalta hyviin lopputuloksiin”

”Fakta on kuitenkin se, että missä tahansa päin maailmaa, myös Tampereella, hanke on todellinen vain, jos hankkeeseen ryhtyvä pystyy sen toteuttamaan.”

Tiiviyttä enemmän huolehtisin enemmän siitä, että rakentamisen laatu pysyy korkeatasoisena, toteutetaan laadukasta ja toimivaa ympäristöä ja arkkitehtuuria, mm. asuinrakennuksiin hyvin suunniteltuja asuntoja ihmisille.”

"8 metriä riittää”

Tampereen yhdyskuntasuunnittelun päällikkö Hanna Montonen muistuttaa, että kaupungilla on tietyt tavoitteet. Tiivistämistä eli täydennysrakentamista suositaan ja esimerkiksi ratikkareitin ja tulevien ratikkareittien varrelle ohjataan tehokasta rakentamista.

”Nämä tavoitteet määrittelevät kaavoitusta ja rakentamista.”

Tässä Härmälänrannan pihassa sivusuunaan on näkymiä, mutta vastapäiseen taloon on varsin lyhyt matka.

Niin, rakennetaanko Tampereen uusia kaupunginosia jo liian tiiviisti?

”Vastaan tähän tietysti kaupungin yhdyskuntasuunnittelun päällikkönä. Kaupungin ohjeiden mukaan kahdeksaa metriä pidetään riittävänä etäisyytenä naapurin ikkunaan.”

Montonen toteaa, että Härmälänrantaa rakennetaan tehokkaasti. Toisaalta esimerkiksi Lentävänniemen täydennysrakentamisessa on kaavoittaja katsonut, että jokaisesta asunnosta olisi avarat näkymät.

”Sitä yritämme painottaa, että jos pihapinta-ala pienenee ja näkymät eivät ole avaria, niin jalostetaan laatua pihan käyttömahdollisuuksiin.

Montonen pohtii, että täydennysrakentaminen voi näyttäytyä yllättävänä, koska harva seuraa aktiivisesti esimerkiksi kaavoituskatsauksia. Niitä seuraamalla pysyy hyvin kärryillä tulevasta.

Se nimittäin on varmaa, että tiivistäminen Tampereella jatkuu. Kaupunki on Suomen vetovoimaisin ja tietenkin muutoinkin paras ainakin Moron mielestä.

