Moro, 11.10.2007

Voiko rotvallia sanoa rotvalliksi, jos se ei ole tehty Tampereella?

Terävä kilkutus kaikuu savisella pihalla. Kiviseppä Kimmo Vesterinen naputtaa kiiloja parin tonnin graniittipaaden keskelle poraamiinsa reikiin. Harmaaseen kylkeen ei tarvita kuin kevyt pukkaisu, ja nätti lohkare kaatuu tömähtäen.

Katu- ja vihertuotantoyksikössä Atalassa viimeistellään tuttuja suorakulmion muotoisia kadunreunuskiviä, jotka ovat saaneet Tampereella jopa oman nimensä: rotvalli. Keväällä vasaran kalke ja paineporan jytinä saattavat lakata iäksi. Kaupunki aikoo lopettaa rotvallien valmistuksen ja tilata ne muualta.

Omien kivimiesten työ tulee liian kalliiksi. Kurulaista graniittia lohkovat Ari Leppänen ja Kimmo Vesterinen pudistelevat päätökselle päätään.

”Mistähän asti kaupunki luulee saavansa kiviä? Suomessa ei ole enää monta kiviseppää, joten rahdattaisiinkohan graniittia Kiinasta asti?”

Rotvallien valmistus on puhdasta käsityötä. Sen taitajat ovat ammattilaisia, joiden kädenjälki näkyy joka puolella kaupunkia. Vuodessa yksi mies valmistaa kaksi kilometriä reunuskiveä.

Kiviseppä Kimmo Vesterinen saa graniittipaaden lohkemaan pienten kiilojen avulla.

Nykyinen työporukka on kyennyt hyvin tuottamaan kaupungin tarvitsemat kymmenen kilometriä rotvallia. Nurkkaan on jo tuotu pieni erä punertavaa kiinalaista graniittia, joka on erilaista kuin kotimainen aines. Vesterisen mukaan se on suomalaista pehmeämpää.

Katu- ja viheryksikön tuotantopäällikön Mikko Vellamon mukaan kiinalainen kivi on standardien mukaista.