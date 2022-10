Tamperelaiset ihmettelevät, että miksi Moron heijastinpuussa ei olekaan heijastimia – Selitys on yksinkertainen

Viime viikolla Laikunlavan vieressä kävivät Pirkanmaan Jätehuolto, Triuvare, Monad, M-Files ja HRK-Konevuokraamot.

Moro, Laikunpuisto

Moron heijastinpuusta Laikunlavan vierestä on tullut lukijoiden ihmetteleviä kysymyksiä, koska joiden ohikulkijoiden mielestä puu on ollut tyhjä, vaikka Morossa on kerrottu heijastinlastien saapumisesta.

Selitys ilmiöön on se, että heijastimet noudetaan puusta hyvin nopeasti.

Esimerkiksi viime torstaina Paula Pokkinen Pirkanmaan Jätehuollon vei heijastimia puuhun muovikassillisen heijastimia aamupäivällä, mutta jo tuntia myöhemmin jäljellä oli enää kolme.

Pirkanmaan Jätehuollon heijastimet olivat tällaisia.

Heijastinten etsijöille voi vain antaa vinkiksi, että puun ohi kannattaa kävellä niin monta kertaa, että sieltä varmasti löytyy puuhun jätetty heijastin.

Toivottavasti kaikki heijastimet menevät oikeaan käyttöön eli heilumaan ulkoiluasusteeseen.

Myös he veivät heijastimia:

”Veimme puuhun noin 50 kappaletta Triuvare oy:n heijastimia”, kertoi Sonja Valtanen.

”Triuvaren perustivat paljasjalkaiset manselaiset Rantasen veljekset, Toni ja Timi, vuonna 2005. Nykyään meillä on toimistoja Tampereen lisäksi Vantaalla, Espoossa, Vaasassa ja Oulussa, ja asiakkaita ympäri Suomea. Meiltä saa halutessaan yhden pysähdyksen taktiikalla kaiken, mitä tarvitaan toimivaan IT-infraan”, hän taustoitti.

Monadin heijastimet olivat tällaisia.

Myös ohjelmistoyritys Monad vei heijastimia heijastinpuuhun kaupunkilaisten otettavaksi ja käytettäväksi.

”Monad on kestävään ohjelmistokehitykseen keskittynyt ohjelmistoyhtiö, jossa tehdään digitaalisia ratkaisuja käsityöläisen ammattiasenteella. Se työllistää vajaa 30 ammatistaan asiantuntijaa”, kertoi Karri Harju.

Myös M-Files kävi heijastinasioilla.

”M-Files on kantanut kortensa kekoon, ja koristellut heijastinpuuta uunituoreilla heijastimillamme. Toivottavasti näillä saadaan valoa pimeyteen, ja turvaa kanssakulkijoillemme”, toivoi Pirkko Paananen.

”Kävin ripustamassa HRK-Konevuokraamot-heijastimia 30 kappaletta. Paikalla oli heti muutama ihminen, jolle ojensin heijastimet", vahvisti menekistä Heikki Valve.

Heijastinpuu on Moro-lehden ja Tampereen kaupungin yhteishanke.

Myös osa HRK-Konevuokraamon heijastimista lähti heti kaupunkilaisten mukana käyttöön.