Tampereen Hämeenkadulle rakennettiin uudenlaisia paikkoja ylittää katu, mutta kukaan ei osaa käyttää niitä – Tästä pienestä yksityiskohdasta sinun pitäisi tajuta, mistä kulkea

Ylityspaikka pitäisi tunnistaa viistotun reunakiven perusteella, mutta ihan helppoa se ei ole.

Iiris Niiranen (vas.) ja Helena Uschanoff ylittivät Hämeenkadun Sokoksen länsipuolelta virallisen ylityspaikan kohdalta. Uschanoffin perusteli valintaa sillä, että paikka on vanhastaan muistissa. Aikaisemmin siinä oli suojatie ja liikennevalot.

Ratikkatöiden yhteydessä Hämeenkadun yli rakennettiin kevyelle liikenteelle ylityspaikkoja, mutta tamperelaiset eivät vaikuta ottaneen niitä kokonaan omakseen.

Moron havainnot kertovat karua kieltä: Hämeenkatu ylitetään siitä paikasta, joka sattuu kohdalle. Paljonkaan ei ole väliä, onko kohdassa ylityspaikka vai ei.

Ylityspaikkoja on Hämeenkadulla kahdeksan. Kun valo-ohjattuja suojateitä on lisäksi kuusi, Hämeenkadun yli pääsee jompaakumpaa pitkin keskimäärin noin 70 metrin välein. Eivätkö ne riitä vai mistä on kyse?

Moron haastattelemat kadunylittäjät puhuivat kiireestä ja siitä, että eivät olleet huomanneet lähellä sijaitsevaa ylityspaikkaa.

Tampereen kaupunki teetti keväällä ylityspaikoista kyselyn, ja vastanneet toivoivat, että ylityspaikka olisi helppo tunnistaa. Nyt syksyllä kaupunki julkaisi ohjeen, jonka mukaan ylityspaikan tunnistaa ”madalletuista reunakivistä.”

Esimerkiksi Sokoksen edessä kulkee jatkuvasti ihmisiä Hämeenkadun yli, vaikka ylityspaikka on hieman kauempana. Matalahko reunakivi voi hämätä.

Muutkin kivet matalia

Moro tutki, kuinka helppo ylityspaikka on havaita reunakiven korkeuden perusteella. Tulos oli: ei erityisen helppo ellei varta vasten etsi luiskattuja kiviä.

Ylityspaikkojen kivet ovat samanväriset kuin muutkin reunakivet. Ainoa ero on viiste kiven reunassa. Etenkin kauempaa on vaikea nähdä, millainen reunakivi missäkin on.

Huomionarvoista on, että ratikkatöiden yhteydessä asennetut reunakivet ovat tavanomaista matalammat muuallakin kuin ylityspaikkojen kohdalla. Sokoksen edessä Moro mittasi alle viisi senttimetriä.

Tampereella on perinteisesti totuttu kunnioitusta herättävän korkeisiin rotvallinreunoihin, joten matalahko reunakivi voi erehdyttää luulemaan, että sellaisissakin kohdissa on ylityspaikka, joissa ei ole.

Madalletut reunakivet osoittavat ylityspaikan sijainnin ja helpottavat kadun ylittämistä.

Merkin näkee, jos katsoo

Ylityspaikkojen kohdille on asennettu varoitusmerkkejä jalankulkijoista muulle liikenteelle. Merkin havaitsee jalankulkijakin, jos tajuaa sellaista etsiä.

Eikö kuitenkin paras ratkaisu olisi asentaa jalankulkijoita neuvomaan omat liikennemerkit? Moro kysyi asiaa Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Heljä Aarnikolta.

Hänen mukaansa laki antaa mahdollisuuden vain jalankulkijoista varoittavan merkin käyttöön. Tampere voisi toki kehittää itse jonkinlaisen ”viestinnällisen” merkin havainnollistamaan ylityspaikan sijaintia, mutta aivan yksinkertaista se ei olisi.

”Pitäisi olla hirveän tarkka, että merkkiä ei sekoitettaisi mihinkään tieliikennelain mukaiseen liikennemerkkiin, koska merkille ei tulisi samanlaista asemaa.”

Tällaisia merkkejä löytyy ylityspaikkojen kohdilta. Ne on tarkoitettu ajoneuvoliikenteelle.

Valaistus ei auta

Pimeässä tai lumen alta reunakiven muodon ja korkeuden arvioiminen voi olla mahdotonta. Eikö tätä ole otettu huomioon suunnittelussa? Aarnikon mukaan ylityspaikkojen talvikunnossapidosta huolehditaan samalla tavalla kuin suojateiden.

”Kunnossapidosta havaitsee, että kadussa on kenties hieman poikkeava kohta”, Aarnikko uskoo.

Ylityspaikkojen kohdalle on asennettu tehostetut valaistukset, joiden avulla ylityspaikkojen pitäisi erottua muusta kadusta pimeällä. Aarnikon mukaan valot eivät toimi toivotusti, koska Hämeenkadulla on muutenkin niin paljon valoa.

”Sellaista valonheitintä ei ole vielä keksitty, joka toimisi.”

Heljä Aarnikko kertoo, että ratikan kuljettajilta on tullut palautetta Hämeenkadulta: Eteen saattaa yhtäkkiä singahtaa potkulauta tai jalankulkija. Kuva on vuodelta 2020.

Jotain tarvitsee tehdä

Ylityspaikoilla halutaan ohjata jalankulkuvirtoja sellaisiin kohtiin, joissa Hämeenkatu on turvallisin ylittää. Mikään pakko ylityspaikkaa ei ole käyttää.

Hämeenkadun, kuten muutkin kadut, saa ylittää mistä kohdasta tahansa, jos suojatie ei ole lähellä. Laki ei määrää tämän tarkemmin, mitä tarkoittaa ”lähellä”.

Kaupunki tunnustaa, että jotain tarvitsee tehdä toisin, jotta nykyistä useampi ylittäisi kadun ylityspaikan kohdalta. Kukaan ei vain tiedä mitä.

”Olemme yrittäneet haeskella mallia muista kaupungeista, mutta vielä ei ole mitään löytynyt.”

Jokin ratkaisu epäilemättä tarvitaan, sillä kaupunki suunnittelee vastaavien ylityspaikkojen perustamista muuallekin Tampereelle.

Tampereen kaupunki on liimannut Hämeenkadun ylityspaikkojen kohdalle tarroja viimeksi tänä syksynä. Tarroilla pyritään näyttämään, missä ylityspaikka sijaitsee ja muistuttamaan liikennesäännöistä sen kohdalla. Tarrat eivät ole kovin pitkäikäisiä. Kuva on vuodelta 2021.

