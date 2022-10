Tamperelainen Jenni Perttola sitoo poikkeuksellisen upeita kukkakimppuja – Tuore tunnustus kertoo paljon erikoisista luomuksista

Vuoden floristi vuosimallia 2022 tulee Tampereelta. Jenni Perttolan vahvuus on värien käyttö.

Moro, Lamminpää

Tampere on saavuttanut jälleen maanlaajuista mainetta aivan aiheesta. Tällä kertaa syy on erityisen kukoistava. Tamperelainen Jenni Perttola on nimitetty vuoden floristiksi.

Jos joku ei satu tietämään, floristi tarkoittaa kukkakauppa-alan ammattilaista. Perttola työskentelee tunnetussa tamperelaisessa alan yrityksessä eli Lamminpään kukka- ja hautauspalvelussa. Moro kävi tapaamassa häntä paikan päällä.

Perttola sai komean tittelinsä äänestyksessä, johon osallistuivat Suomen Kukkakauppiasliiton jäsenet. Kyseessä ei ollut mikään onnenkantamoinen, vaan hänet tunnetaan alalla hyvin. Aiemmin kunniaa on satanut kilpakentiltä, joista saavutuksista mainittakoon kukkasidonnan SM-hopea viime vuodelta ja SM-pronssi kolmen vuoden takaa.

”Ensi vuoden SM-kisoihin valmistaudutaan taas. Toivottavasti tulee kultaa”, sanoo vuoden floristi ja myöntää lähes samaan hengenvetoon olevansa kunnianhimoinen.

Floristin työssä yksikään päivä ei ole samanlainen kuin toinen, sanoo 31-vuotias Jenni Perttola.

Kunnianhimo on välttämätöntä, jos haluaa saavuttaa menestystä näillä kilpakentillä, samoin intohimo. Kilpailut vaativat kymmenien tuntien työskentelyn etukäteen.

”Tykkään kyllä kisata. Se vaatii tietynlaisen luonteen: ei saa lannistua, jos epäonnistuu.”

Tykkää tehdä käsillä

Perttola on taustaltaan oululainen, mutta asunut Tampereella kymmenkunta vuotta. Hän muutti seudulle töiden perässä, ja työskenteli muun muassa Kangasalla ennen nykyistä työpaikkaansa. Ouluun ei ole yhtään ikävä, vaan hän viihtyy Tampereella erinomaisesti.

Kukka-alalle Perttola ajautui omien sanojensa mukaan vahingossa.

”Tykkään tehdä käsillä, ja peruskoulun jälkeen oli pakko johonkin hakea. Hain puutarhakouluun. Ei ollut mitään intohimoa silloin.”

Tällä vuoden 2019 kilpailutyöllä tuli pronssia. Korkeutta työllä oli kaksi metriä.

Jenni Perttola kokoaa vuoden 2021 kilpailutyötä.

Puutarhurin tutkintoa tehdessä syttyi palo floristin työhön. Nyt hänellä on jo floristimestarin tutkintokin.

Lamminpään kukka- ja hautauspalveluun Perttola haki töihin pari vuotta sitten. Yrittäjä Sari-Anne Salminen kehuu estottomasti työntekijäänsä.

”Olimme häntä seuranneet, ja tartuimme kiinni tilaisuuteen, kun se tuli eteen. Hän on aivan loistava.”

Sidontakilpailuissa arvostellaan työn värit, tekniikka, idea ja kokonaisvaikutelma. Jenni Perttola arvioi vahvuudekseen hyvät hermot, sillä kilpailuissa töiden tekemiseen on aikarajat.

Perttolan valtti on värien käyttö. Sitä on kiitelty monipuoliseksi, jopa rohkeaksi. Kilpailutöissä leiskuvat usein oranssi ja violetti vastaväreineen.

”Kaikilla floristeilla on omaleimainen tyyli. Minulla se on vahvat värit. En ole herkän ystävä.”

Myös nopeus on tärkeää kilpailuissa. Perttola pyöräytti Morolle näytteeksi upean syyskimpun muutamassa minuutissa. Se on kuulemma ”maksimiaika”, jonka sellaisen tekemiseen voi käyttää.

Kokeile jotain erilaista

Töissä ollessaan Perttola toteuttaa usein asiakkaiden näkemyksiä kimpuista. Toki osa kävijöistä kaipaa floristin näkökulmaa. Sidontatyöt vaihtelevat kimpuista, seppeleisiin ja asetelmista hautalaitteisiin.

”Joskus muistan tehneeni syntymäpäiväjuhliin kimpun, jonka sidoin tennismailaan.”

Viime vuosien trendinä ovat olleet valkoiset ja persikan väriset kukat. Perttola toivoo, että ihmiset rohkaistuisivat kokeilemaan muitakin värejä.

”Kukkia ja värejä löytyy hirveät määrät erilaisia. Varsinkin kun puhutaan minun ikäpolvestani, punainen ruusu ei ole ehkä se, jota ensimmäisenä toivotaan.”

Vaihtoehtona Perttola vinkkaa kokeilemaan esimerkiksi kolibrinkukkaa tai flamingokukkaa.

Niille jotka haluavat poimia itse kukkansa kesäniityltä, Perttolalla on vinkki: kun kukkien varret leikkaa viistosti veitsellä, laittaa kukat sen jälkeen veteen ja 24 tunniksi jääkaappiin, ne kestävät kauniina kauemmin.