Tamperelaiset ihmettelevät uusia katumaalauksia, jotka ohjaavat jalankulkijat metallikaiteen päälle ja pajukkoon – ”Maalarilla lie ollut hupaisa työpäivä”

Kuvat on otettu uusituilta väyliltä Sepänkadulla ja Lamminpäästä.

Maalaus Sepänkadun kohdalla on hölmö. Kauempi liikennemerkki kertoo, että väylä jatkuu yhdistettynä pyörätienä ja jalkakäytävänä. Etummainen merkki kertoo, että siinä on pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain.

Moro, Sepänkatu ja Lamminpää

Kaksi erillistä Moron lukijan kuvaa saa hieraisemaan silmiään.

Uudet maalaukset ovat omituisia, näyttää siltä kuin kävelijöiden olisi hypättävä kaiteen päälle tasapainoilemaan tai siirryttävä asvaltilta kuraiselle nurmelle ja pajukkoon.

Ensin tuli kuva Paasikivenkadun ja Sepänkadun juuri uusitusta risteyksestä, jossa on aikaisemminkin ollut epäselvyyksiä.

Lukija kysyi, pitääkö kävelijän alkaa tasapainotella kaiteella, vai miten pitää kävellä.

Mitä on ajateltu?

Moro kysyi asiaa Raitiotieallianssista.

Sieltä kerrotaan, että Paasikivenkadun eroteltu jalankulku- ja pyöräväylä muuttuu kuvan kohdassa yhdistetyksi jalankulku- ja pyöräväyläksi. Siitä on myös liikennemerkki maastossa, mutta se oli rajautunut pois lukijan kuvasta.

"Tällä hetkellä tuohon jatko-osuudelle ei mahdu kuin yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä, mutta asia on kaupungin liikennesuunnittelussa ja heidän on tarkoitus myöhemmin muokata katualuetta, lisätä tilaa ja jatkaa eroteltua jalankulku- ja pyöräilyväylää. Siksi tuo alku haluttiin jo nyt eroteltuna”, allianssin vastauksessa kerrottiin.

Toisin sanoen, kävelijä saa kävellä tuossa kohdassa ihan laillisesti, koska kyse on yhdistetystä väylän osuudesta. Muutoinkin liikennemerkki on aina vahvempi kuin katumaalaus.

Lamminpäässä pyörätien ja jalkakäytävän maalaus näyttää tältä.

Yllä oleva lukijan kuva tuli muutamaa päivää edellistä myöhemmin Lamminpäästä. Maalaus on täysin yhtenevä Sepänkadun maalauksen kanssa.

”Lamminpään alueelle saatiin uutta baanaa. Maalarilla lie ollut hupaisa työpäivä! Onneksi itse kuljen pyörällä, ei tarvii poukkoilla ojan/nurmikon puolelle omaa kaistaa etsiessä kulkea. Sama on pyörätien toisessa päässä.”

Kuvassa näkyy varoitusviitta ja hieman keskeneräiseltä näyttävää aluetta.

Moron epäily on, että tässä on kyse täsmälleen samasta asiasta kuin Sepänkadulla. On jo varauduttu tulevaa, mutta toistaiseksi rinnakkaisesta mallista vaihdetaan yhdistettyyn malliin.

Molemmat maalaukset ovat Väyläviraston suunnitteluohjeen mukaiset. Kaupunkilaisia ne kuitenkin kummastuttavat.

Edit 19.10. kello 10.54: Lisätty tieto Väyläviraston suunnitteluohjeista.