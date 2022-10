Tampereen Pispalassa pääsee lauantaina testaamaan vanhan ajan jalkapuuta – Se valmistui vanhoista hirsistä kurssityönä

Aikoinaan häpeärangaistukseen tuomittiin rikkeistä, jotka olivat liian pieniä oikeuteen vietäviksi.

Moro, Piiru

Kun Pispalassa ideoidaan, se on kuin Savossa, missä savolaisen puhuessa vastuu siirtyy kuulijalle.

”Ensin vitsailimme, että järjestetään hirsipuu-kurssi, mutta sitten lievennettiin hieman ja päätettiin rakentaa jalkapuut. Ne olisivat jotakin uutta”, kertoo rakennuskulttuurikeskus Piirun projektipäällikkö Katja Wallenius.

Nyt kaksipaikkaiset jalkapuut ovat valmiit ja niitä pääsee kokeilemaan ensimmäisen kerran lauantaina kello 12–17 Tahmelan huvilan Wanhan ajan markkinoilla.

Puut rakennettiin Pispalassa Piirun pihamaalla vanhoista hirsistä. Ensimmäinen kokeilutuokio oli Moron valokuvausta varten. Työnjohtajat Santtu Virta ja Keimo Ketrell totesivat, että hyvät tuli.

”Eihän näistä pääse pois, tulkaa auttamaan”, työnjohtajat pyysivät.

Jalkapuita käytetitin muinoin häpeärangaistuksen välineenä. Jalkapuuhun tuomittiin rikkeistä, jotka olivat liian pieniä oikeuteen vietäviksi.

Kadonnut tunne?

Jalkapuu on monissa maissa aikoinaan käytössä ollut häpeärangaistuksen väline. Jalkapuu oli näkyvällä paikalla, Suomessa yleensä kirkon eteisessä tai pihalla, tai useimmiten kirkon läheisyyteen.

Ajatuksena oli, että mahdollisimman moni näki häpeärangaistusta kärsivän jalkapuussa.

Häpeärangaistukseen tuomittiin rikkeistä, jotka olivat liian pieniä oikeuteen vietäviksi.

Suomessa jalkapuut olivat käytössä 1660–1848. Jo tätä ennen niillä oli kuritettu oppilaita kouluissa.

”Yksi ajatus meillä on, että jalkapuu voisi taas herättää ajatusta häpeästä ja puussa voi haistella, miltä se häpeä tuntuu. Välillä tuntuu, että ihmiset eivät enää osaa hävetä. Haistatellaan ja käyttäydytään huonosti, muttei tunneta häpeää.”

Jalkapuut on valmistettu vanhoista hirsistä ja ovat painavat, kuten esikuvansakin. Jalkapuiden käyttö lopetettiin 1800-luvun puolivälissä.

Lauantain jälkeen jalkapuut aiotaan tuoda silloin tällöin pispalalaisiin tapahtumiin tarjolle.

”Pääsee sitten hetkeksi häpeämään.”

Markkinoilla on paljon ohjelmaa. On muun muassa musiikkia, ja valokuvaamo Fokus Pokus ottaa kuvia historiallisissa puvuissa, joita on paikan päällä lainattavissa, on ruokapisteitä ja esimerkiksi Pispalan sivukirjastossa kirjamyyntiä.