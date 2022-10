Lempäälästä löytyi neonkeltainen toukka, jota ei asiantuntijan mukaan kannata silitellä

Karvojen tarkoitus on tehdä villakarvajalasta vaikeasti syötävä, ja joskus karvat sisältävät voimakkaasti ihoa ärsyttäviä valkuaisaineita.

Myös aikuinen perhonen on karvainen, mutta sen väri on vaaleanharmaa.

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Tällainen kaunis kirkkaankeltainen ja musta toukka eksyi mustikoiden sekaan Lempäälässä. Pituutta tällä komistuksella oli noin 2–3 senttiä. Mikähän mahtaa olla kyseessä?

Timppa

Luontotohtori vastaa: Näin sitruunankeltaisia perhostoukkia meillä ei ole montaa lajia. Tämän tunnistaakin jo väristä ja karvaisuudesta villakarvajalaksi. Se on paikoittain esiintyvä melko yleinen yöperhoslaji. Värikäs karvoitus voi olla varoituskeino linnuille. Karvojen tarkoitus on tehdä otuksesta vaikeasti syötävä, ja joskus karvat sisältävät voimakkaasti ihoa ärsyttäviä valkuaisaineita, joten niitä ei kannata silitellä.

Laji on kuitenkin muuten täysin harmiton ja meillä alkuperäinen. Toukka elää yksittäin lehtipuiden lehdillä ja koteloituu maahan. Perhosen lentoaika koittaa ensi vuonna keskikesän tienoilla. Myös aikuinen perhonen on karvainen, mutta sen väri on vaaleanharmaa.