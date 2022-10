Moron luontotohtori vastaa: Mikä ötökkä suoristi ruumiinsa Annikan kukkapenkissä Messukylässä?

Nämä kovakuoriaisen toukat ovat maan alla hevosenkenkämäisesti mutkalla, mutta maalla edetessään suoristavat ruumiinsa.

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Näitä on Messukylän Vilusenharjulla talomme kukkapenkissä. Väri on vaalea, mutta välillä violettiin vivahtava. Maassa se on pulleamman oloinen, kun on vähän kippurassa. Ei liiku paljon. Ötököitä ei ole paljon, mutta lapiolla kaivettaessa niitä löytyy lähinnä lämpimästä perennapenkistä.

Annika

Luontotohtori vastaa: Toukka kuuluu lehtisarvisten heimon kovakuoriaiselle. Tästäkin puuttuu tärkeä tieto toukan koosta, joka kannatta aina liittää mukaan kysymykseen. Saman näköisiä toukkia on muun muassa turilailla, kultakuoriaisella ja sarvikuonokkailla.

Valistunut arvaukseni on, että tämä olisi joko kesäturilas (vanhempi nimi tälle on kastanjaturilas) tai juhannusturilas, jotka ovat molemmat hyvin yleisiä maaperässä toukkana eläviä lajeja. Niiden ravintoa ovat eri kasvilajien juuret.

Toukat elävät maan alla useamman vuoden, kunnes aikuistuvat ja pariutuvat, juhannusturilas keskikesällä ja kesäturilas toukokuussa. Usein nämä toukat ovat maan alla hevosenkenkämäisesti mutkalla, mutta maalla edetessään suoristavat ruumiinsa kuten kuvassa.