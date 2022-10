Moron luontotohtori vastaa: Mikä toukka yritti vaivalloisesti päästä yli soratien?

Matarakiitäjä on Pirkanmaalla aika tavallinen laji.

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Tuo kaunis perhostoukka ylitti vaivalloisesti soratietä Orivedellä. Mikähän siitä mahtaa tulla isona?

Observer

Luontotohtori vastaa: Tämä on matarakiitäjän toukka. Sen pohjaväri voi olla ruskea, musta tai oliivinvihreä, ja kyljillä kulkevat yleensä kellertävien täplien jonot. Kiitäjän toukaksi tämän tuntee peräsarvesta, jonka tarkoitus on vain hämätä saalistajia.

Myös aikuinen matarakiitäjä on kaunis ja iso yöperhonen. Siipien pohjaväri on musta, ja niillä kulkee keltaisia ja siiven tyvessä vaaleanpunaisia juovia. Pääosin se lentää kesä-heinäkuun öinä, mutta joskus myös päivisin. Laji on Pirkanmaalla aika tavallinen.