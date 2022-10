Punainen raadolta haiseva kasa ilmestyi kotipihaan Pirkkalassa – Asiantuntija kertoo, miten siitä pääsee eroon

Moro, Siperia

Luontotohtorille voi lähettää Pirkanmaan alueelta pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Mikä mahtaa olla sienen nimi (jos tuo nyt on sieni). Se ilmestyi Pirkkalassa koristekatteen sekaan, pihatuijan juurelle. En ole aiemmin huomannut (20 vuotta asuttu paikalla). Aika eksoottisen näköinen ja raadolta haiseva.

Harri

Luontotohtori vastaa: Kuvassa näkyy puistopökkösieniä. Laji on alkuperältään amerikkalainen, tosin meillä on hyvin harvinainen kotimainenkin laji, koiranpökkösieni, mutta sen jalat ovat yleensä oranssit, puistopökkösienellä räikeän punertavat.

Molemmat haisevat pahalle houkutellakseen kärpäsiä syömään itiömassaa, ja näin levittämään sientä eteenpäin. Tämä sieni laji on luonnollisesti syömäkelvoton, mutta hajua lukuun ottamatta se on myös muuten harmiton. Laji yleistyy puutarhanhoidon ja maansiirtojen avulla.

Sieni lahottaa maatuvia kasvinjäänteitä. Hajuhaitta liittyy itiöemien vaiheeseen, ja se on lyhytaikainen. Itiömassa haisee raadolta ja houkuttaa kärpäsiä syömään itiöitä ja siten levittämään sientä.

Torjunta on vaikeaa, sillä rihmasto elää maaperässä. Ehkä pitkällä aikavälillä maaperän happamoituminen vaikka neulaskarikkeen (havupuuistutukset) avulla voisi auttaa. Joskus näitä on yritetty torjua myös kaatamalla kuumaa vettä rihmastoon, tai poimimalla itiöemät heti pois, jolloin ainakin haju poistuu, kunnes seuraavan vuoden sato on jälleen valmis kerättäväksi.