Moro, Siperia

Ajat ovat tosiaan toiset ja omenat ovat pudonneet kauas puusta. Nuorten sukupolvien sanallisen viestinnän valtavirtaa alkavat olla englanninkieliset väännökset, jotka suorastaan etovat suomen kielen rakastajaa: nekstille levelille, spoilaa, öbaut, ragee, enivei, keissi, ignoorata, ounata, canceloida ja niin edelleen. Hiittihän tässä nousee. Riläx!

Kaiken lisäksi uusien sanontojen käyttöön sortuu välillä itsekin puhekielessä. Osa kielentutkijoista rauhoittelee ja toteaa, että kielemme on vanhastaan täynnä lainasanoja ja kielen kuuluukin muuttua.

Suomen kielen puolustajan ei silti pidä pitää kynttiläänsä vakan alla tai ottaa Ritoloita. Ymmärrettävä yhteinen kielihän on kaiken kanssakäymisemme perusta.

Tätä perustaa on nakertanut englannin kielen ylivyöryminen. Välillä mennään virsta väärää ja sitten vaaksa kohti vaaraa. Paitsi, että eihän tuosta lauseesta kyllä kukaan mitään tajua nykyään. Hold on.

Se vain nykyään, että suurin osa alle 40-vuotiaista ei tajua mitään vanhoista sanonnoista tai sitä, mistä ne ovat syntyneet. Mikä ihmeen vakka?

Lyövät silti luurin korvaan, mutta merkityksen voi päätellä, kun on nähnyt kuvan vanhasta puhelimesta. Digiaikana yhä äänitetään tai otetaan nauhalle televisio-ohjelmia.

Ottaa Ritolat on hyvänkuuloinen ja reteä sanonta. Sen juurena on tietenkin entisaikojen juoksijasuuruus Ville Ritola. Ihan tuntematon hahmo nykyjulkisuudessa, vaikka oli usein podiumilla. Nyt kai pitäisi alkaa sanoa ”Ottaa fääästöveit” tai jotain vastaavaa.

Moni toki polttaa päreensä ja vanhemmat ragee. No, päreen voi vielä moni nuorempikin tietää, se on siis puusta tehty ohut levy, josta tehtiin kattoja ja poltettiin aikoinaan sisävalona ennen sähkövalon keksimistä.

Sanotun ymmärrys ei ole yhtään se parempaa yli 40-vuotiaiden keskuudessa. Se kai on nuorten slangin osittainen tarkoituskin, että erotutaan aiemmasta. LOL!

Oma lukunsa ovat englannista tulleet alunperin kirjoitetut lyhenteet, jota ovat englantia toiseen potenssiin. Tällainen on esimerkiksi yleisesti puheessa käytetty lol, jonka yleisin merkitys on laughing out loud eli nauraa kovaa ääneen. Tulee monilta legitisti ja toisilta menee yli hilseen.

Silti kaikkein ikävintä on, että moni ei enää edes halua ymmärtää toista. Ymmärrys tuottaa sopua, mutta sananvaihto etenkin somessa on kyllä jotain ihan muuta. Tahallinen väärin-ymmärys vasta ikävää on.

Kirjoittaja on Moron toimittaja.