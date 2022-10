Moron lukijan välährys: Kuvottava roskis saisi häipyä tunnelista

Moro, Rongankatu

Moron lukija on jo jonkin aikaa ihmetellyt, miksi Rongankadun alikulkutunnelissa oleva roskapönttö saa olla sottaisena paikallaan.

Näin nimimerkki Jorma kirjoitti:

”Rongankadun rautatien alittavassa tunnelissa on kuvottavan näköinen roskapönttö. Pönttö on siivottoman näköinen, vuotaa ja on ruosteinen alapäästään. Nytkin edessä on myös koiran jätöksiä. Lisäksi se on suoraan kävelijöiden tiellä. Voisiko kaupunki poistaa tämän pikaisesti? Tunnelin kautta kulkee tuhansia ihmisiä päivittäin myös turisteja. Ei anna hyvää kuvaa kaupungin siisteydestä.”