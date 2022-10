Tampereen Linnainmaalla kokoontuu joka päivä porukka, jonka menoa seurataan lähitalojen ikkunoista ihaillen – ”Sitä on kuin toinen ihminen, kun menee kotia”

Reilun kymmenen naisen ryhmä kokoontuu ulkona säällä kuin säällä. Lisää väkeä saa tulla mukaan.

”Mummukööri” kokoontui myös korona-aikana, koska ulkona se oli turvallista. Sisäpiha on viihtyisä, ja ruusut kukkivat lähes koko kesän.

Moro, Linnainmaa

Tampereen Linnainmaalla sijaitsevan kerrostalon eteen on kokoontunut värikäs joukko. Ohikulkija saattaisi luulla, että alkamassa on jokin erityinen tilaisuus, mutta näin ei ole. Tämä tamperelainen ”mummukööri” viettää aikaa yhdessä joka päivä.

Kyse on Linnainmaalla Aitolahdentien kupeessa asuvasta naisporukasta. Kaikki asuvat samassa pihapiirissä yhdeksässä eri talossa.

Touhu alkoi kuutisen vuotta sitten aivan sattumalta. Taloihin muuttaneet ulkoilivat yhteisellä piha-alueella ja ryhtyivät juttusille. Pikkuhiljaa seuraan liittyi uusia kasvoja.

”Päivän tapahtumat kerrottiin siinä, ja siitä se sitten vähitellen kasvoi”, kertoo Irja Haapasalo, joka on yksi ensimmäisistä kööriin mukaan tulleista.

Nyt porukka on kasvanut yli kymmenen hengen kokoiseksi. Moron käydessä vierailulla, paikalla oli heistä yhdeksän. Ikähaitari on lähes 30 vuotta, sillä nuorin mukana oleva on 63-vuotias ja vanhin 92-vuotias.

Elma Kuusistolle maistuvat pihan marja-aroniapensaiden marjat.

Pakkasrajaa ei ole

Tyypillisesti kööri kokoontuu jonkin verran ennen puolta päivää. Tarkalla ajalla ei ole niin väliä. Jokainen tulee ja lähtee omaan tahtiin. Varsinkin kesällä saatetaan kokoontua iltapäivällä uudestaan, joskus myöhään illallakin.

”Joskus olen ollut täällä kuusi tuntia yhtä mittaa. Välillä kävin pissalla”, 90-vuotias Elma Kuusisto kertoo.

Mitään sisätilaa ei ole käytettävissä, joten kööriläiset kokoontuvat aina ulkona, talvellakin. Pakkasrajaa ei ole. Kylmää vastaan taistellaan istuinalustoilla ja pukeutumalla lämpimästi. Välillä kierretään lenkki sisäpihan ympäri, mikä tarjoaa samalla liikuntaa.

”Ilman mukaan istumme, missä ei käy tuuli ja missä aurinko paistaa”, Anna-Liisa Murtovaara selvittää.

Pihalta löytyy vaihtoehtoja, missä viettää aikaa. Talojen ulko-ovien tuntumassa on penkkejä ja pihan keskellä tilava grillikatos pöytineen. Se on käytössä etenkin sadesäällä.

"Jos on niin hirveä sade, että emme pärjää katoksen allakaan, sitten annamme periksi”, Leena-Maija Aitamaa tunnustaa.

Puhutaan syömisestä

Aika ei käy pitkäksi, sillä jutunaiheita riittää. Politiikkaa puhutaan joskus, mutta enimmäkseen aiheet liittyvät omaan arkeen. Esimerkiksi kolotuksista riittää raportoitavaa, samoin vatsan toiminnasta.

”Jokainen kertoo vuorollaan, miten on nukuttu ja mitä on syöty. Kun päivää on kulunut, aletaan puhua, mitä seuraavaksi syödään”, luonnehtii Murtovaara.

Paikalla oli Moron vierailun aikana yhdeksän kööriläistä. Kuvassa ovat vasemmalta lukien Heidi Onjukka, Anna-Liisa Murtovaara, Hellevi Matikainen, Aini Tepsa, Sirkka Saarinen, Leena-Maija Aitamaa, Elma Kuusisto, Anneli Haapanen. Rollaattorin päällä edessä istuu Irja Haapasalo.

Tyhjin vatsoin ei aina olla. Yksi jos toinenkin tuo silloin tällöin mukanaan leipomuksia tai muuta herkkua.

”Sitten me syödään noista puskista marja-aroniat nälkäämme. Niitä on hirveän paljon”, Elma Kuusisto kertoo.

Sopu on säilynyt

Ohi kulkevat asukkaat morjestelevat ja pysähtyvät välillä rupattelemaan. Kööriläiset laskevat, että miehiä, jotka juttelevat heille, on ”ehkä kolme”.

”Yksi isäntä tuo usein kaloja, kun on käynyt kalastamassa, ja jakaa niitä meille", Elma Kuusisto muistaa.

Useampi kööriläisistä on jäänyt leskeksi. Kokoontumiset ovat oiva keino torjua yksinäisyyttä. Kaikki porukassa sanovat tulevansa hyvin toimeen keskenään. Riitaa ei ole ollut koko kuuden vuoden aikana.

”Tämä on valtavan hienoa. On niin virkistävää, että sitä on kuin toinen ihminen, kun menee kotia”, Murtovaara tiivistää.

Hyvään yhteishenkeen ovat muutkin kiinnittäneet huomiota. Useampi on kertonut seuranneensa köörin kokoontumisia kotinsa ikkunasta ja huomanneensa, kuinka ihanaa heillä on.

Kööriläiset toivottavat kaikki tervetulleiksi mukaan. Kenenkään ei tarvitse jäädä vierestä seuraamaan ilonpitoa. Miehet huolitaan myös joukkoon.

Aitamaa toivoo, että heidän esimerkkinsä rohkaisisi muualla asuvia vastaavaan toimintaan.

"Tästä voi moni muukin saada kipinää.”