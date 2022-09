Ruovedellä havaittiin mustikoissa outo kasvitauti – Edes Luken asiantuntijat eivät tiedä mistä on kyse

Lukijan kysymys: Mikä tauti on mustikoissa? Se on vaivannut pari- kolme vuotta, mutta kuluvana kesänä tauti on vain pahentunut. Mustikat noukittu Ruovedeltä.

Tapio Aro

Luontotohtorin vastaus: Tämä on todellinen mysteeri, jota ovat yrittäneet ratkoa muun muassa Luonnonvarakeskuksen (Luke) kasvitauteihin erikoistuneet asiantuntijat, mutta luotettavaa selitystä mustikoiden lommoutumiselle ei ole pystytty esittämään.

Syiksi on arvailtu hyönteisiä, kuivuutta, kasvitauteja ja vesipisaroiden ja homeen vaikutusta. Jälkiä (reikiä) hyönteisistä tai (itiöitä/perintöainesta) kasvinaiheuttajista ei ole löydetty.

Kuivuus voisi toisiaan sopia, mutta näitä on löydetty myös kosteista suoympäristöistä. Erikoisin ja ehkä suosituin selitys on, että sateella mustikan alle jäisi vesipisara, jossa alkaisi kasvaa mustikan kuntoa huonontavaa sienirihmastoa. Tämä ei kuitenkaan sovi sellaisiin tapauksiin, missä marjojen ”kolhut tai lommot” ovatkin yläpuolella painovoiman määrätessä vesipisaran paikaksi marjan alapuolen. Näin ollen lommoisten mustikoiden mysteeri pitää vielä pintansa, kunnes joku löytää sille paremman selityksen ja pystyy osoittamaan sen todeksi.

Ehkä yksi tällainen voisi olla mustikkayksilön muu sairaus tai huonontunut yleiskunto.