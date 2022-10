Laskeutuiko näkyvälle paikalle Tampereella avaruusalus? Valtava seinämä on kuin suoraan tieteiselokuvista

Yksi kaupungin näkyvimmistä julkisivuista sai pintaansa 168 kolmiulotteista komposiittilevyä.

Kolmiulotteinen seinä on kasattu alumiinilevyistä. Viimeisiä paloja asennettiin viikko sitten. Lokakuussa päästään myös valaistusta kokeilemaan, kertoo Naistenlahti 3:n projektipäällikkö Erkki Suvilampi Tampereen sähkölaitokselta.

Moro, Naistenlahti

Tampereen Naistenlahden voimalan uudesta julkisivusta tulee hakematta mieleen Tähtien Sota -elokuva ja avaruusalukset.

Seinään on juuri saatu kiinnitettyä kaikki 168 kolmiulotteista alumiini­komposiitti­levyä. Seinän pinta-ala on 2 000 neliömetriä, eli näyttävyyttä riittää. Kulmikkaat levyt tekevät seinästä elävän ja mielenkiintoisen.

”Elementtien leveys on 1,5 metriä ja pisimmät ovat kahdeksan metriä pitkiä”, kertoo Naistenlahti 3:n projektipäällikkö Erkki Suvilampi Tampereen sähkölaitokselta.

Hän sanoo, ettei ole seinää kokonaisena nähnyt vielä kuin työmaakamerassa. Lähdemme paikalle.

”Ohhoh, onpa se komea”, kuuluu projektipäällikön spontaani kommentti seinämän juurella.

Tiatoo Naistenlahti 3 On Tampereen sähkölaitoksen suurinvestointi yhä kestävämpään energiantuotantoon. Noin 160 miljoonaa euroa maksava uusi voimalaitosyksikkö korvaa vuonna 1977 valmistuneen Naistenlahti 2:n. Valmistuu vuoden 2022 lopussa ja tuottaa sekä kaukolämpöä että sähköä. Yhteistuotanto on noin 210 megawattia.

Kolmiulotteinen vaalea seinä kohoaa 52 metrin korkeuteen, jossa vielä viimeisiä paneeleita kiinnitellään. Pinta on futuristinen, kuin jostakin hyvin modernista museo­rakennuksesta kenties.

Tummat kohdat ovat reikälevyä.

Julkisivu on hyväksytetty Tampereen kaupunkikuvatoimikunnalla ennen rakennusluvan käsittelyä.

Voimalan julkisivun korkeus on 52 metriä. Kolmiulotteisten alumiinipaneelien väleissä on tummaa reikälevyä, jonka läpi valaistus heijastuu.

Julkisivun valaistus asennetaan levyjen taakse ja se heijastuu paneelien välissä olevien reikälevyjen läpi. Seinän pinta-ala on 2000 neliömetriä.

Valot taakse

Pelkkä kolmiulotteinen seinä on jo näyttävä luonnonvalon varjostusten ansiosta, mutta pimeällä seinämästä tulee uusi nähtävyys.

”Elementtien taakse on asennettu noin 200 led-valoa, joiden väriä voidaan säätää halutusti. Valoja voidaan ohjata erilaisilla ohjelmilla, mutta ei vielä paljasteta ihan kaikkea.”

Valot loistavat kolmiulotteisten elementtien väleistä ja heijastuvat vaalealle seinäpinnalle.

”Vanha julkisivuvalaistus oli palkittu, niin ei tässä voitu tehdä näin näkyvälle paikalle huonompaa.”

Suvilampi toteaa, että valaistusta päästään kokeilemaan jo lokakuun aikana. Valoviikot voisi olla luonnollinen hetki julkistaa valaistus, tosin näinä energiansäästön aikoina tulee harkittavaksi myös valaistuksen rajoittaminen vaikkeivät led-lamput paljon kulutakaan.

Arkkitehtisuunnittelusta vastasi tamperelainen BST-Arkkitehdit Oy. Valosuunnittelu on tamperelaisen Valoa Designin käsialaa ja käytännön toteuttajat ovat tuusulalainen Alupro ja Tampereen Vera.

Naistenlahden voimalan julkisivu näkyy kauas Naistenlahden sataman yli. Pimeällä myös uusi julkisivu valaistaan näyttävästi seinäpaneelien taakse asennetuilla led-valoilla.

Erkki Suvilampi on tyytyväinen julkisivun komeuteen. Viimeistelytöitä tehtiin liki 52 metrin korkekudessa.

Pannu jo tulilla

Suvilampi vetää sähkölaitoksen 160 miljoonan euron investointia, jossa Naistenlahden voimalaa kehitetään yhä kestävämpää energiantuotantoa varten.

Uuden kattilan myötä hiilidioksidipäästöt laskevat merkittävästi. Esimerkiksi savukaasut puhdistetaan uudehkolla savukaasupesurilla ja uudella letkusuodattimella.

Vanha kakkosvoimalan kattila on poistettu käytöstä ja tilalle noussut uusi kolmosvoimala, jonka pääpolttoaineeksi tässä vaiheessa tulee hake.

”Kattila pystyy käyttämään monipuolisesti esimerkiksi kierrätyspuuta, erilliskerättyä kierrätyspolttoainetta kuten muovia, energiapuuta ja varapolttoaineena turvettakin.”

Voimalan uuden kattilan ensitulet on jo sytytetty ja vähän on tuotettu kaukolämpöäkin. Vuodenvaihteen tienoilla sen on määrä alkaa tuottaa 50 megawattia (MW) sähköä ja 160 MW kaukolämpöä tamperelaisille.

Ykköskattilan tuotantoluvut ovat 129 MW sähköä ja 144 MW lämpöä.

”Projekti on kokonaisuudessaan melko hyvin aikataulussa.”