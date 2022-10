On tämä uusi opaste sinulle tuttu? Tikkataulumerkit ilmestyivät Peltolammille

Musta-valkoiset pyörylät ovat uusi kansainvälinen opaste. Tampereella niitä on laitettu muutamaan paikkaan.

Moro, Peltolammi

Peltolammilla Lempääläntien yllä keskustaan päin on uusissa kaistaopasteissa musta-valkoiset tikkataulut, jotka ovat yksiä ensimmäisiä Tampereella.

Säästäjänkadun risteykseen rakennettiin alkusyksyn aikana liikennevalot, jotka on juuri saatu käyttöön. Samassa yhteydessä uusittiin ”taivaanmerkit”eli kaistojen päällä olevat opasteet.

Tikkataulussa on kyse on uudesta liikennemerkistä, joka tuli käyttöön kaksi vuotta sitten tieliikennelakia uudistettaessa. Merkki on yleistymässä vasta hitaasti, ja monelle sen merkitys on vielä tuntematon tai ainakin unohtunut.

Merkki on keskustamerkki, jonka tarkoitus on ohjata reitti kaupungin tai taajaman keskustaan. Ihan pienille paikkakunnille merkkiä tuskin tulee. Isoissa kaupungeissa sen sijaan sitä käytetään tulevina vuosina paljon.

Ensimmäiset merkit

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta kertoo, että Peltolammia aiemmin ainakin Paasikivenkadulla ennen Sepänkadun ristetystä on käytetty keskustamerkkiä.

”Viitoitusta on jo uusittu tällaisissa uusissa rakennuskohteissa kuten Lempääläntiellä. Ainakin Paasikivenkadulta ratikkatyömaan jäljiltä tämä uusi merkki myös löytyy. Varmasti jo muualtakin. Merkkejä uusitaan uuden tieliikennelain mukaisiksi siten, että keskitytään ensin keskustaan.”

Siellä ne näkyvät, tikkataulut Lempääläntien yllä Säästäjänkadun risteyksessä. Keskustamerkkiin yhdistetään usein myös paikkakunnan nimi.

Vandell toteaa, että Tampereella on juuri päivitetty viitoituksen yleissuunnitelma.

”Parhaillaan laaditaan keskustan viitoituksen rakennussuunnitelmaa. Näissä suunnitelmissa tuo uuden tieliikennelain mukainen keskustan tikkataulumerkki on otettu käyttöön.”

Kansainvälinen merkki

Uusi mustavalkoinen keskustamerkki siis osoittaa kaupungin keskustaan johtavan pääväylän. Se myös aiheutti heti tuoreeltaan eniten hämmennystä. Merkin koko voi muuttua sen mukaan, millaisessa opasteessa sitä käytetään.

Moni on ihmetellyt, mikä vika oli perinteisessä keskusta-merkinnässä. Nyt Tampereellakin alkaa näkyä keskusta-opasteen sijaan tikkataulua, jonka vieressä lukee Tampere.

Keskustamerkki ei ole suomalainen idea, vaan samannäköinen merkki on jo käytössä useissa Euroopan maissa. Näin keskustaan voi löytää reitin, vaikkei osaisi paikallista kieltä.

Asiantuntijoiden mukaan paikkakunnan nimi yhdistettynä keskustamerkkiin vähentää väärinkäsityksiä varsinkin, jos kahden paikan keskustat ovat lähekkäin. Uudella merkillä voidaan myös korostaa sitä, että ollaan jo tietyn paikkakunnan sisällä, vaikka ei keskustassa ollakaan.

Ideana on myös, että esimerkiksi ohikulkutieltä tai sisäänajotieltä merkin havainnut näkisi sen jokaisessa opasteessa reitillä keskustaan.