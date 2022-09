Nyt etsitään Tampereen halvinta soppaa, sillä Hervannan Salessa kokeillaan hyvin halpaa lounaskeittoa

Ilmianna halvat keittolounaat. Moron kyselyssä halvin kahvikupillinen tuntui olevan Koskikeskuksessa, vain 50 senttiä.

Moro, Hervanta

Kustannusten nousu on saanut myös lounashinnat kipuamaan. Keittolounaita mainostetaan jopa yli 9 eurolla, mutta 7–8 euroa tuntuu olevan yleinen hinta. Vielä jokin aika sitten keittolounaan normaali hinta oli reilut 5 euroa.

Siksi Hervannan Salen keittolounaan hinta tuntuu erityisen halvalta. Mukaan otettava kipollinen keittoa ja leipänä pälkäneläisen Penttilän tilan tikkurievä maksavat 3,95 euroa.

Leipänä Salen keittolounaassa on paikallinen tuote eli pälkäneläisen Penttilän tilan tikkurievä.

Soppaa on tarjolla tämän jutun ilmestyessä kolmatta viikkoa. Hervannan Salen myymäläpäällikkö Miia Koppanen kertoo, että keittoa ostavia asiakkaita on koko ajan enemmän.

”Pääosa on lähistön työpaikoilta.”

Asiakkailta on tullut hyvää palautetta hinnasta, mausta ja annoksen täyttävyydestä.

”Kippo näyttää pieneltä, mutta siihen mahtuu keittoa yllättävän paljon. Lisäksi keitot ovat ruokaisia.”

Lista pysyy

Ainakin alkuun soppamenu on aina sama maanantaista perjantaihin: vuohenjuusto-punajuurikeitto, paahteinen kasvissosekeitto, siskonmakkarakeitto, tuorehernekeitto ja bataattikeitto.

Soppapiste on sisäänkäynnin tuntumassa. Keitto lämmitetään Salen keittiössä ja hygieniaa valvotaan elintarvikeviranomaisten edellyttämän omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

”Kokeilemme tätä nyt ensin vuodenvaihteeseen saakka ja päätämme sitten suosion mukaan jatkosta”, kertoo Pirkanmaan osuuskaupan vt. tuotekehityspäällikkö Anna Lundberg.

Lundberg kertoo, että keitot on kehitetty Saleen yhdessä Lihajalosteen kanssa.

”Keittoja on maisteltu ja sen mukaan hieman viilattu Lihajalosteen kanssa, jotta ollaan saatu juuri sellaista kuin haluamme.”

Toinen edullinen keittovaihtoehto löytyy S-market Pendolinosta rautatieaseman kupeesta, jossa valikoima on suurempi. Siellä hinta on 4,50 euroa ja on myös syömiseen tarkoitettuja pöytiä.

Nekalan seurakuntatalolle avattiin Tampereen ev.lut seurakuntien hävikkiruokaravintola Kierto elokuun alussa. Lounasta tarjoillaan tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12–14. Lounaan hinta on 3 euroa.

Kerro oma vinkkisi

Moro kerää nyt tietoa halvoista keittolounaista Tampereella. Vastaa kyselyyn Moron netissä aamulehti.fi/moro. Kysymme paikan lisäksi hinnan ja arvion keiton mausta ja lounaan kokonaisuudesta.

Osallistu tiistaihin 4.10. kello 10:een mennessä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme Moron hattua.

Halvin kupponen löytyi

Moro kysyi pari viikkoa sitten lukijoilta vinkkejä edullisista kahvikupposista Tampereella. Esimerkkinä oli Koskikeskuksen M-marketin kupillinen, jota kauppias myy 50 sentillä.

Suurta ruuhkaa ei ilmoittajista saatu aikaiseksi.

Moron esimerkkikupillinen jäi myös kyselyssä Tampereen halvimmaksi kahvikupilliseksi. Jos ottaa munkin, paketti maksaa tasan yhden euron.

”Ei ole halvempaa kahvia, ” totesi yksi vastaajista lyhyesti.