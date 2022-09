Pälkäneeltä koivun juurelta löytyi tyhjä putki – Asiantuntija veikkaa sitä hyönteisen rakentamiseksi

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti.

Lukija kysyy: Mikä mahtaa olla kyseinen putki? Se löytyi koivun juurelta Pälkäneeltä. Putki oli aivan tyhjä.

Pertti

Luontotohtori vastaa: Putki näyttää hyönteisten tekeleeltä. Veikkaukseni on, että se on pensasampiaisen pesän eteisputki, joka on poistettu pesän laajentuessa.

Pensasampiainen on herhiläisen jälkeen toiseksi suurin ampiaisemme. Pensasampiaisen tehdessä uutta pesää, se tekee pesän alapuolelle pitkän putkimaisen rakenteen, jolla voi olla merkitystä tuuletuksen tai pesän turvallisuuden kannalta.

Suurissa pesissä tällaista rakennetta ei jostain syystä tarvita.

Pensasampiaisen pesä on usein lehtipuun tai pensaan oksalla toisin kuin useimmilla muilla yhdyskunta-ampiaisilla.