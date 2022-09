Lukijan välährys: Tamperelaishissi jatkaa toimintaansa Lieksassa

Moro, Lieksa

Moron lukija lähetti kuvan Lieksasta, missä hän oli havainnut vanhan Tampereella valmistetun hissi yhä jatkavan töitään.

”Vanhassa kotikaupungissani Lieksassa on toiminnassa hissi vuodelta 1958, jonka on rakentanut Epilän Konepaja Oy. Hissi on varmaan Lieksan ensimmäisiä ja pitkään ainoita. En ole moisesta ennen kuullut ja ajattelinkin, että aihe voisi kiinnostaa myös muita Moron lukijoita”, kirjoitti nimimerkki Riikka ja lähetti kaksi kuvaa.

Toisessa kuvassa näkyy, että hissiä on uudistettu ainakin vuonna 1987.