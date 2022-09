Tampereen pääkirjastoa on koko syksy haukuttu kovasta hälystä – Desibelimittarin mukaan melua onkin kuin katuliikenteessä

Moro tutki mittarilla, pitävätkö puheet häiritsevästä melusta paikkansa.

Meluvalitukset ryöpsähtivät elokuussa. Kirjastopalvelujohtaja Niina Salokangas myöntää, että ääniä kuuluu kun Metsossa on paljon väkeä. Holvimainen sali lisää akustiikan haasteita. Mittauskierroksella kirjaston hiljaisin tila oli musiikkiosastolla. Siellä oli vähemmän väkeä kuin hiljaisessa tilassa, jossa jo vaatteiden kahina nosti melutasoa.

Moro, Metso

Kirjastossa ei enää ole hiljaista. Pääkirjasto Metson äänimaailma on kirvoittanut elo-syyskuussa useita mielipidekirjoituksia liiallisesta metelistä.

”Meille on tullut nyt alkusyksystä tavallista enemmän palautetta melusta. Koulujen alettua asiakasmäärät ovat nousseet, ja parin hiljaisen koronavuoden jälkeen ihmispaljous ja hälinä julkisissa tiloissa vaatii taas totuttelemista. Tänä vuonna Metsossa on käynyt 148 000 kävijää enemmän kuin viime vuonna samana aikana”, sanoo kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas.

Samaan aikaan kirjastoissa on lisätty työskentelytiloja ja esimerkiksi pitkin salia on paljon työpöytiä tuoleineen.

Moro päätti tutkia tilannetta desibelimittarinsa kanssa. Kiertelimme iltapäivällä kahtena eri päivänä. Keskimääräinen äänenvoimakkuus oli noin 60 desibeliä, mikä vastaa kovaäänisen keskustelun voimakkuutta.

Metson kupolikaton takia melu kaikuu hyvin ympäri kirjastoa, sillä esimerkiksi tuolin siirtäminen kuului salin toisella reunalla noin 65 desibelin piikkinä. Samoin yskäisyt ja lasten huudahdukset kuuluivat ympäri kirjastoa selkeästi.

Yllätys yläkerrassa

Mitattuja desibelilukemia oli kahdella käynnillä noin 31 desibelistä yli 70:een. Suurimmat lukemat mitattiin yläkerran kahviosta, missä keskustelu, astioiden kilinä, tuolien siirtely ja aulasta kantavat äänet kaikuineen nostivat melutasoa.

Kirjastosalin ja aulan rajalla nuorten avoimen tilan vieressä mittari näytti 63–67 desibeliä. Tilassa oli paljon koululaisia, jotka käyttäytyivät asiallisesti läksyjään tehden.

Nuortentilan äänimaailmasta iso osa kantautui muualta kirjastosta ja etenkin aulasta kaikuen. Tilassa olleet nuoret käyttäytyivät molemmilla mittauskäynneillä moitteettomasti.

Pienten lasten leikkipaikan vieressä oli noin 55 desibeliä, mutta ajoittaiset huudahdukset ja kiljahdukset kaikuivat yli 65 desibelissä.

Salin pienimmät lukemat tulivat Opel Vectra vuosimallit 02–05 -korjausoppaan kohdalla: 31,6–33 desibeliä, ellei kolahduksia tai huudahduksia ollut.

Vectran korjauskirjan kohdalla oli kirjastosalin hiljaisin havaittu kohta molemmilla mittauskäynneillä. Vain kolahdukset ja huudahdukset eri puolilta salia nostivat melutasoa.

Aulassa tasainen melutaso oli 65 desibeliä. Lehtienlukusalissa oli tasaisesti noin 50, mutta kahviosta kantautuvat äänet tekivät piikkejä.

Metson aulassa oli tasaisesti noin 65 desibeliä. Mitään isoja äänipiikkejä eikä sen paremmin hiljaisia hetkiä ei osunut mittauskäynneille.

Kahvion tiskin edustan pöydässä oli kovin melu. Astioiden kolahtelu, asiakkaiden keskustelut ja aulasta kaikuvat äänet nostivat mittarin lukemaa.

Yllätys löytyi toisen kerroksen musiikkiosastolta. Rummut/pop/rock-hyllyn luona oli vain 31 desibeliä eikä sinne kuulunut muualta juuri mitään.

Mittauskierroksen hiljaisin kohta löytyi musiikkiosastolta rumpu-hyllyn kohdalta. Aiemmalla kierroksella tässä oli tasan 31 desibeliä. Nyt osastolla oli enemmän asiakkaita, mistä aiheutui enemmän ääniä.

”Ei enää hiljainen tila”

Harmistuneiden mukaan Metsossa on aina sietämätön meteli. Metsossa käy päivittäin jopa 3 000 asiakasta.

Kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas vastasi melukritiikkiin Aamulehden mielipideosastolla 20. syyskuuta.

”Kirjastojen lakisääteisenä tehtävänä on tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Kirjastot eivät ole enää täysin hiljaisia tiloja, vaan kirjastoissa on tilaisuuksia, joista syntyy ääntä kirjastotilaan. Myös opiskelun tavat ovat muuttuneet, ja perinteisen yksin lukemisen rinnalle on tullut paljon ryhmä- ja projektitöitä”, hän kirjoitti.

Niina Salmenkangas kertoo, että lehtisaliin kantautuu ääniä myös kupolikattoisesta aulasta ja kahviosta. Uusi peiteäänijärjestelmä on vielä säätövaiheessa, mutta sen toivotaan helpottavan.

Alakerran hiljainen tila on etenkin opiskelijoiden suosiossa. Moron kierroksella tilassa kuului vain hiljainen vaatteiden, kirjan sivujen ja tietokoneiden näppäinten ääni.

Uusien tehtävien takia Metsossa lisättiin opiskelu- ja työskentelytiloja.

”Kahden täysin hiljaisen tilan lisäksi on esimerkiksi lukemiseen ja työskentelyyn tarkoitettu lehtisali, jossa saa myös keskustella rauhallisesti ja vastata puhelimeen.”

Puuttuuko henkilökunta liialliseen meteliin? Miten?

”Käydään tarvittaessa huomauttamassa.”

Miten melua on pyritty torjumaan?

”Keväällä pääkirjasto Metson lehtisaliin asennettiin peiteäänijärjestelmä, jolla pyrittiin ratkaisemaan akustiikan haasteita. Talon akustiikka on haastava.”

Tiatoo Keskimääräisiä desibelirajoja 0: Kuulokynnys eli hiljaisin ääni, jonka ihminen tietyllä taajuudella kykenee aistimaan. 10–30: Lehtien havina. 30–50: Tietokone. 50–70: Keskustelu. 70–85: Liikenne. 80–100: Ravintola. 90–130: Konsertti. 125–: Kipukynnys. 130–135: Suihkukone.

