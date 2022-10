Sekava järjestely aiheuttaa kaaosta liikenteessä Hervannassa: Katso video – ”Pelottavan vaarallisia paikkoja”

Katso videolta, miten liikenne sujui. Osa autoilijoista ajaa kuin ei olisi koskaan nähnyt liikenneympyrää, syynä on havainnointivirhe.

Hervannan valtaväylä tulee alaoikealta ja Opiskelijankatu ylhäältä. Kovin moni autoilija ei tajua, että tässä on nyt liikenneympyrä työmaan ajan. Kierrettävä keskiosa näkyy kuvassa pienenä kolmiona risteyksen keskellä.

Moro, Hervanta

Hervannan valtaväylää siirretään Hervannan ydinalueella ja töiden takia on rakennettu liikenneympyrät Hepolamminkadun ja Opiskelijankadun risteyksiin.

Sen jälkeen moni on pelännyt ajaa näistä risteyksistä, koska osa autoilijoista ajaa kuin kaistapäinen sokea.

Moroon on tullut kaaoksesta useita viestejä, joten kävimme kahdesti paikalla tarkkailemassa kummankin liikenneympyrän tilannetta.

Katso video Hepolammin ympyrän liikenteestä:

Molemmissa iso ongelma on, että raskaan liikenteen takia ympyräalue on hyvin laaja ja kierrettävä keskialue hyvin pieni. Lisäksi koko alue on täynnä liikenteenohjausta ja erilaisia merkkejä työmaiden takia.

Hepolamminkadulla liikenne sujui molemmilla kerroilla odotettua paremmin.

Kaupunkiin päin meneville on oma kääntymiskaistansa Hepolammikadulta. Hankaluuksia on päästä Hervannan suunnasta kohti keskustaa, kun aamuruuhkassa yhtenäinen jono keskustan suunnasta kääntyy vasemmalle Hepolamminkadulle.

Läheisen työmaan väki tietää milloin ruuhka on pahimmillaan, kun torvet soivat.

Hepolamminkadun liikenneympyrä on etenkin aamuisin ruuhkainen ja moni kokee sen pelottavaksi. Ympyrä ei ole monellekaan selkeä, vaikka joka suunnasta on isot liikennemerkit.

Ihan sekaisin

Opiskelijankadun kiertoliittymä sen sijaan tuntui osalle autoilijoista täysin käsittämättömältä ja mahdottomalta.

Melkein puolet sivukaduilta ympyrään tulevista jäi vanhaan tapaan odottamaan valtaväylää pitkin ajavia, vaikka heillä olisi ollut aikaa ja oikeus ajaa ympyrään ensin.

Itse ympyrässä ajo oli sitten hurja oma lukunsa. Vaarallisin tilanne syntyi, kun keskustan suunnasta valtaväylää pitkin ajanut autoilija ei havainnut koko ympyrää ja ajoi hidastumatta vastaantulevien puolelta ympyrän läpi ja Hervantajärven suunnasta tulevien kaistalle. Vasta vastaantuleva liikenne sai kuski havahtumaan. Ajokki jähmettyi keskelle kaistaa kymmeniksi sekunneiksi ja pysäytti liikenteen.

Useampi autoilija oikaisi ympyrän keskiosan väärältä puolelta. Yleisvaikutelma oli, että vaikka on isot liikennemerkit joka suunnasta, niitä ei moni autoilija havainnut.

Katso video Opiskelijankadun liikenneympyrästä:

Opiskelijankadun liikenneympyrä tuntui Moron käynneillä olevan monelle autoilijalle vaikeampi hahmottaa kuin Hepolamminkadun liikenneympyrä. Useita vaaratilanteita osui tarkkailujaksoille.

Mikä tässä mättää?

Moron liikennetohtori Arto Grönroos on myös tarkkaillut liikkumista näissä kahdessa ympyrässä. Ne ovat hänen mukaansa pelottavan vaarallisia paikkoja.

”Kun menen autokouluautolla oppilasajossa kohti Hervantaa, tarkoituksena kääntyä Hepolammin kadulle ja katsastusasemalle, pelottaa mennä siitä. Ideahan on, että kun olen väistänyt ympyrässä olevat oppilaan kansa, olisi vuoromme mennä, mutta valtaväylällä kohti keskustaa lujaa tulevat kohti eivätkä tajua, että on heidän olisi väistettäviä.”

Osaavatko tamperelaiset yleensä ajaa liikenneympyröissä oikein?

”Osa osaa ja osa ei. Monen vuoden kestoaihe ammattipiireissä on, että on vaikea arvioida, mistä liittymästä autoilija poistuu, kun osa ei vaivaudu vilkuttamaan oikealle ympyrästä poistuessaan. Ehkä kyse auton käsittelyyn liittyvistä puutteista ja asenteesta.”

Liikenneympäristö on työmaiden takia sekava. Erilaisia varoitusmerkkejä ja viittoja riittää, mutta kyllä nuo liikenneympyrän merkit pitäisi silti pystyä havaitsemaan.

Mikä voisi auttaa Hervannassa?

”Rakennetaan mahdollisimman pian liikenneympäristö valmiiksi. Nyt kumpikaan paikka ei ole liikenneympyrän näköinen, liikennemerkit ovat, mutta ihmiset eivät miellä ympyräksi jota kierretään. Olisi jotenkin vielä näkyvämmin merkittävä, että on tilapäinen liikenneympyrä. Se ympyrän status puuttuu nyt.”

Koska valmistuu?

Valtaväylän työmaa valmistuu aikataulun mukaan vuoden kuluttua. Vastaava työnjohtaja Alvar Peltola Kreate Oy:stä kertoo, että helpotusta tulee jo aiemmin.

"Eteläisempi Opiskelijankadun ympyrä poistuu loka-marraskuun vaihteessa ja paikalle saadaan liikennevalot, kun valtaväylän läntinen osuus avataan liikenteelle.”

Hepolamminkadun ympyrään saadaan samoihin aikoihin myös hieman helpotusta, kun sitä voidaan suurentaa töiden edettyä.

”Keskisaarekkeet ovat niin pienet raskaan liikenteen takia. Toki olisimme halunneet tehdä isommat”, Peltola toteaa.