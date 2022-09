Satamatoimiston puhelin kuumeni, kun talvisäilytys meni uusiksi Tampereella – Pimeesalmella trailereihin ja halliin meni miljoona

Veneiden talvisäilytys mullistui, kun varaus siirtyi nettiin. Kaupungin paikat vähenevät ja yrittäjät investoivat.

Moro, Pimeesalmen telakka

Tampereen kaupungin talvitelakointipaikkojen varaamiseen avattiin keskiviikkona netissä uusi varauspalvelu, josta veneenomistaja näkee vapaat ja varatut paikat.

Palvelu löytyy kaupungin nettisivuilta tampere.fi ja sieltä tätä reittiä: Luonto ja ympäristö–Luonnossa liikkuminen–Veneily.

Jo viikon ajan palvelu on ollut auki heille, joilla on jo ollut aiempina vuosina veneen talvisäilytyspaikka kaupungin mailla.

Talvisäilytyspaikat on numeroitu ja ylimääräinen romu siivottu satamista.

”Aika taajaan on puhelin soinut, mutta tämä on lopulta kaikkien etu. Veneillä on numeroidut säilytyspaikat ja niitä mahtuu enemmän kuin ennen, vaikka esimerkiksi Hiedanrannasta poistui iso alue käytöstä rakentamisen takia”, toteaa satamavastaava Tuoma Salovaara.

Kaupunki tarjoaa veneiden talvisäilytysmahdollisuuden Härmälänsaaren, Perkiönlahden, Santalahden, Tapoonlahden ja Tasanteen satamissa.

Härmälänsaaressa, Perkiönlahdella sekä Santalahdessa veneiden säilytyspaikat ovat numeroitu, paikoilla on numerokyltit ja alueilla on suuntaa antavat kartat veneiden sijoittelusta.

Tällainen näkymä on vastassa talvisäilytyspaikkojen varausjärjestelmässä. Numeroidut paikat näkyvät kartalla. Esimerkkinä on osa Härmälänsaaren sataman talvitelakointipaikoista.

Yksityisillä paikkoja

Veneilyn suosion kasvu ja talvisäilytyspaikkojen samanaikainen väheneminen on tuonut alalle lisää yrittäjiä ja entiset ovat kasvattaneet säilytyskapasiteettia.

Perinteisellä Pimeesalmen telakalla Ylöjärvellä investoinnit ovat miljoona euroa.

”Kaksi vuotta sitten valmistui 1 000 neliömetrin halli, on myös tehty uusi nostolaituri ja kuusi metriä leveä luiska, hankittu hydrauliset trailerit ja muun muassa louhittu kalliota ja rakennettu lisää ulkotilaa 4 000 neliömetriä”, kertoo telakan isäntä Matti Kairimo.

Telakan uusi nostolaituri ja kuusi metriä leveä luiska helpottavat veneiden nostoa ja laskua. Pimeesalmen talvisäilytyspaikoille pääsee Näsijärveä pitkin eikä varsinaista maakuljetusta tarvita.

Uusi 4000 neliömetrin säilytysalue valmistui tulevaksi talveksi. Nyt Pimeesalmessa on tilaa noin 200 veneen talvitelakointiin.

Hallin kyljessä on myös huoltohalli. Tähän isoon tuhannen neliömetrin tilaan mahtuu parikymmentä venettä talvisäilytykseen.

”Tilaa on nyt noin 200 veneelle.”

Uudistuksia on vielä edessä, sillä suunnitelmissa on toisenkin varastohallin rakentaminen lähivuosina.

Säädettävät trailerit

Iso ja kätevä uudistus ovat kaksi säädettävää hydraulista traileria, joilla nousevat kuivalle maalle helposti isotkin veneet ja myös purjeveneet.

”Rungot teetin Lempäälässä ja hydrauliikka asennettiin täällä. Isommassa on muun muassa säädettävä leveys ja pienemmässä vene voidaan nosta noin puoleentoista metriin ja tarvittaessa vähän korkeammalle, jolloin purjevenekin saadaan kyytiin.”

Traileri työnnetään luiskassa kelluvan veneen alle, säädetään kohdilleen ja hinataan vetolaitteella vene kuiville ja paikalleen.

Matti Kairimo (vas.) kertoo Tuomas Salovaaralle, että säädettävän trailerin metalliosat tehtiin Lempäälässä ja säädön hydrauliikka Pimeesalmessa. Nostokykyä on jopa 36 tonniin saakka.

Matti Kairimo näyttää kuinka korkealle pienemmän hydraulitrailerin nosto ulottuu. Tällä voidaan nostaa kuiville myös purjeveneitä. Tarvittaessa lisätuki laittamalla vene nousee näytettyä korkeammallekin.

Pienemmän hydraulitrailerin yksi nostopumppu näkyy mustana pötkönä renkaan edessä. Säädettävien trailereiden avulla saadaan erikokoiset veneet helposti talvisäilytykseen.

”Kaikki veneet menevät pesuun ja mahdollisesti huoltoon. Välitämme huoltopalveluja.”

Nykyaikana valvontalaitteet ovat selviö. Kairimo myös asuu alueella itse, joten paikalla on käytännössä aina väkeä. Vieressä on vielä asuntovaunualue, jolla käy asukkaita läpi vuoden.