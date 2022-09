Tampereella kerrostaloon lensi leppäkerttua muistuttava hyönteinen – ”Se on lajinsa suurimpia eli isopirkko”

Lukija kysyy. Tesomalla Tampereella sisälle kerrostaloon oli kesällä eksynyt tällainen. Mikä se oikein on?

Epätietoinen

Luontotohtori vastaa. Kyllä tämäkin on leppäkerttu, ei tosin se kaikkein tavallisin eli seitsenpistepirkko, vaan suurimpia 60 leppäkerttulajistamme nimeltään isopirkko.

Sen voi tunnistaa paitsi koosta, myös täplien määrästä, joka tällä lajilla on yleensä 15–17. Mustien täplien ympärillä sillä on kellertävää väriä. Seitsenpistepirkko on kokonaan (päätä lukuun ottamatta) oranssinpunainen mustilla täplillä.

Isopirkko syö kirvoja ja suosii varsinkin havupuilla eläviä lajeja.