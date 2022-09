Lauantaina Kaanaassa järjestetään jälleen vuosikymmeniä vanha motoristien ilmaistapahtuma – Moro näyttää Teiskon tapahtumat netissä

Jukka Seppä viimeisteli metanolilla käyvää speedway-pyöräänsä viikonlopun ajoa varten.

Moro, Karkku

Lauantaina Kaanaan moottoriradalla järjestetään jälleen ajokauden päättävät Kaanaan Kahinat. Tapahtuma vetää joka syksy Teiskoon ison joukon erikoisia kilpamoottoripyöriä ja jopa tuhansia katsojia.

Erikoista on se, että tapahtuma on järjetstetty jo vuodesta 1993 lähtien ja periaate on ollut aina sama eli kuljettajilta ei peritä osallistumismaksuja eikä katsojilta pääsymaksuja.

Karkussa asuva Jukka Seppä on ilmoittautunut metanolikäyttöisten speedway-pyörien lähtöön.

Allaan hänellä on joskus ehkä 1990-luvulla valmistettu Jawa 500-merkkinen pyörä.

”Speedwaytä olen ajanut vasta vuodesta 2015 lähtien, mutta sitä ennen olen kokeillut lähes kaikkia lajeja. Kaksipyöräisillä aloitin joskus seitsemän vuoden ikäisenä.”

Tiatoo Jukka Sepän pyörä Malli: Jawa 500. Moottori: 884-5, 1 sylinteri, 4 venttiiliä, yksi vaihde. Polttoaine: Metanoli, voitelu risiiniöljy (tästä tuoksu). Teho: 50 kW. Vuosimalli: Noin 1990. Puuttuu: Jarrut. Erikoisvarustus: Vasemman jalan ”peltikenkä”, jota liutetaan kaarteissa radan pinnoitetta vasten.

Seppä korostaa, että hän ajaa harrastuksenaan. Tallissa on kaikkiaan 13 erilaista moottoripyörää, jotka sopivat vähän eri lajeihin.

Suosikki on kuitenkin selvä, talvisin järven jäällä ajettava jääspeedway.

”Se on sellainen gladiaattoreiden laji”, Seppä luonnehtii kylmää ja luonnetta vaativaa harrastustaan.

Tällä pyörällä Jukka Seppä ajaa talvisin jääspeedwaytä.

Kaanaaseen on Sepän kotipihasta tasan sata kilometriä. Hän toivookin, että Nokian rata saataisiin auki.

Tampereen Eteläpuiston speedway-ajoilla on vahvat perinteet. Sepän mukaan ajojen siirto pitkän matkan taakse Kaanaaseen on selvästi vaikuttanut lajin näkyvyyteen ja yleisömääriin.

Helposti alkuun

Ajojen puuhamies Ossi Kivikkola selvittää, että tapahtuma on syntynyt pienen kaveriporukan piirissä jo 1993, mutta se on kasvanut pikkuhiljaa vuosien varrella puskaradion välityksellä sellaiseksi mikä se tänä päivänä on.

Jääspeedway-pyörän erikoisuutena ovat piikkipyörät, jotka mahdollistavat hyvän pidon.

”Ajokalusto on kaikenlaista kaksipyöräistä speedway-pyöristä klassikoihin, choppereita unohtamatta”.

"Tämä on matalan osallistumiskynnyksen ajotapahtuma. Periaatteena on, että kiinnostuneet pääsevät kokeilemaan omalla moottoripyörällä hiekkaradalla ajoa ilman usein kalliiksi käyvää kilpapyörää".

Kaanaaseen saapuu kuljettajia saapuu ympäri Suomea sekä silloin tällöin myös ulkomaisia vieraita on käynyt kokeilemassa taitojaan.

Moro-lehti välittää ensimmäistä kertaa Kaanaan Kahinat myös nettilähetyksenä Moron sivuilla aamulehti.fi/moro lauantaina kello 10,05 alkaen.