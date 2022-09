Tampereen Raholan asukkaat pöyristyivät, kun kaupunki parturoi suositun puistikon isolla traktorilla ja silpoi myös alueen siilit

”Eläimille annettiin tilaa lähteä ja pyrittiin ohjaamaan niitä alueelta pois.”

Moro, Rahola

Raholan asukkaat surevat Piikahaan puistikkoalueella olleen niityn ja etenkin sen siilien tuhoa, kun alue kuun vaihteessa niitettiin isolla traktorilla ja leikkurilla.

Jokavuotinen niitto on asukkaiden mukaan aiemmin tehty pienemmällä kalustolla kuin tänä vuonna. Siilit ovat silloin ehtineet väistyä. Nyt leikkurin silpomia raatoja oli raholalaisten mukaan paljon ja koirat ja muun muassa varikset niitä löysivät eri puolilta niittoaluetta.

Rajusta niitosta on oltu pöyristyneitä esimerkiksi raholalaisten Raholan asukkaat -keskustelupalstalla Facebookissa. Ohessa joitakin kommentteja.

”Piikahaka on niitetty aika rumasti isolla traktorilla ja alle on jäänyt useita siilejä. Meidän koira ainakin löytää niitä, kun kävelee Piikahaan läpi.”

”On kyllä puisto aivan pilalla jo pelkästään traktorin urista, en ole ikinä nähnyt sitä niitetyn noin rumasti. Siilejä en onneksi nähnyt, olisi kyllä varmaan itku tullut.”

”Minä myös pihisin kiukusta, kun näin tuon niiton ja mietin kaikkia niitä siilejä, joita jää joko jumbotraktorin alle tai silputuksi niittoleikkuriin. Ja näin oli tapahtunutkin, kun seuraavana päivänä näitä raatoja variksien nokittavina näimme.”

Ajouria on pitkin arvokkaaksi arvioitua niittyaluetta. Tampereen kaupungin arvion mukaan Piikahaka on luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokas.

”Kuin taistelutanner”

Moro kävi paikalla katsomassa Marika Juholan ja hänen koiriensa Pentin ja Antin kanssa. Siilin raatoja ei havaittu.

”Luonnon kierrätys on toiminut. Onhan tämä kuin taistelutanner ja raskas kone on jättänyt syvät urat”, Juhola katselee ympärilleen.

Hän on asunut lapsuutensa Raholassa ja nytkin vieressä Villilässä. Piikahaka on osa säännöllistä ulkoilureittiä koirien kanssa.

”Tämä on aina ollut paikka, jonne tullaan katsomaan luontoa, vanhoja puita ja esimeriksi sini- ja valkovuokkoja.”

Piikahaan esittelytaulussa puiston reunassa kaupunki kertoo itse, että Piikahaka on luonto- ja maisema-arvoltaan arvokas viheralue ja yksi kaupungin yhdeksästä arvoniitystä.

Piikahaan arvoniitty ja sen asukkaat kokivat kovia, kun alueen jokavuotinen niitto hoidettiin isolla traktorilla. Siilit kärsivät eniten, sillä ne raholalaisten mukaan silpoutuivat leveään leikkuriin.

Kaupunki vastaa

Raholalaiset ovat arvostelleet etenkin työtapaa isolla koneella ja leveällä leikkurilla.

Miksi Piikahaka nyt niitettiin niin isolla koneella, Tampereen Infra oy:n rakennuttajahortonomi Petri Kujala?

”Piikahaka on myös niitetty aikaisemmin vastaavanlaisella koneella.

Oliko niiton ajankohta oikea?

”Niittoajankohta oli hoitosuunnitelman mukainen.”

Auttaisiko myöhempi niittoajankohta siilien selviytymistä?

”Ei välttämättä, siilit vaipuvat talvihorrokseen loka-marraskuussa, mutta ne talvehtivat kuitenkin alueella ja ovat myös silloin vaarassa.”

Oliko kuljettajaa varoitettu alueen siileistä?

”Alue on kierretty ennen leikkausta läpi ja näin pyritty varmistamaan, että mitään ylimääräistä ei ole leikkuualueella.”

”Mikäli leikkuualueella on ollut esimerkiksi siilejä, on eläimille annettu tilaa lähteä ja pyritty ohjaamaan niitä alueelta pois. Siilit valitettavasti ovat vaikeita havaita niityltä, kun ne jähmettyvät paikallensa, ja lähes mahdotonta havaita koneesta käsin. Niittyä kuitenkin tarkkaillaan myös koko työn suorittamisen ajan ylimääräisten asioiden, esineiden ja eläinten varalta. ”

”Mikäli työn suorittamisen aikana ylimääräistä liikehdintää havaitaan, ollaan työ valmiita keskeyttämään välittömästi. Edellä mainittujen syiden vuoksi esimerkiksi juurikin siilejä on hyvin vaikeaa havaita. On valitettava tosiasia, että työmme suorittamisen vuoksi siilejä on kuollut. Kysymys ei millään tavalla ole piittaamattomuudesta.”

Miten siilien silpoutuminen seuraavilla niittokerroilla estetään?

”Mietimme vaihtoehtoisia työmenetelmiä ja niittoajankohan muuttamista myöhemmälle syksyyn.”