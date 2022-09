Autot häädettiin yhdeltä Tampereen pisimmältä sillalta – nyt sinne asennetaan erikoisvalmisteisia aurinkotuoleja

Tuuliselle ulkoilualueelle tulee vielä lehtikuusesta tehtyjä pirttikalustoja ja penkkejä.

Pohjoinen Näsisilta eli kuvassa vasemmanpuoleinen osa sillasta avataan jalankululle marraskuussa. Sillalle tulee oleskelualueita ja istutuksia. Pyöräilyreitti tulee eteläiselle sillalle. Keskiosassa on ritilä, jonka päällä voi kävellä vetten yllä.

Moro, Näsisillat

Tammerkosken niskalla avautuu marraskuussa yksi Tampereen huikeimmista näköala- ja kävelypaikoista.

Entinen kaksikaistainen pohjoinen Näsisilta muuttuu kävelyalueeksi, jossa on maakumpuja ja kasveja tuulensuojina, istuskelualueita, puisia terasseja ja mutkitteleva kävelyreitti.

Näköala Näsijärvelle on hieno. Taatusti paikalla tulee aika usein, mutta Moron käynneillä sillan kannella oli yllättävän tyyntä. Kenties järven suuntaan läpinäkyvä putkiaita rikkoo puuskia jonkin verran.

Eteläisempi Näsisilta jää lähialueen autoliikenteelle ja polkupyöräväyläksi. Siltojen väliin on rakennettu metalliritilöistä näköalapaikka uskalikoille: ritilän alla on tyhjää, kunnes kaukana alhaalla virtaa Tammerkoski.

Rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi ja Puutarha-Centerin toimitusjohtaja Markus Nikkanen kokeilivat Moron pyynnöstä uusia aurinkotuoleja. Ne on tehty kaupungin metsistä saadusta lehtikuusesta.

Muistatko vielä tämän ajan. Kuva on vuodelta 1998 eikä Ranta-Tampellan rakentaminen ollut lähelläkään alkamista.

Ranta-Tampellan suunnasta katsottuna Näsisillan kävely- ja oleskelualueen muurin muoto näkyy hyvin. Puiselle terassialueelle tulee aurinkotuoleja ja pöytäryhmiä.

Sillalle tulee myös monenlaisia istutuksia. Kuva on Ranta-Tampellan suunnasta.

Ainutlaatuiset tuolit

Moro kävi tutkimassa Näsisillan työmaata rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemen ja siltaa urakoivan Puutarha-Centerin toimitusjohtajan Markus Nikkasen kanssa.

”Asvaltissa näkee jo viivoja, miten kävelyreitti tässä mutkittelee ja tuosta alkaa graniittinen mutkitteleva tukimuuri”, he viittoilevat.

Käynnin jälkeen tukimuuria on rakennettu jo paljon ja asvaltoinnit ovat meneillään.

Sillan korkeimmalla kohdalla on rakennettu iso puinen terassi, joka on puolisen metriä sillan kantta korkeammalla. Sillaan kannenkin taso nousee, kun kiveykset ja kiemurtelevan kävelyreitin asvaltointi on valmis.

”Reitille tulee talvikunnossapito”, Tevaniemi mainitsee.

Puuterassilla on jo valmiina tukevia lepotuoleja.

”Nämä on tehty kaupungin metsistä peräisin olevasta lehtikuusesta tilaustyönä. Teetettiin tänne ainutlaatuiset kalusteet. Samasta puusta tulee vielä pirttikalustoja ja penkkejä.”

Sillan molempiin päihin tulee myös portaat, jotka oikaisevat idässä Tammerkosken rantareitille ja Särkänniemen päässä Mältinrantaan johtavalle reitille.

Marraskuussa silta avataan hieman keskeneräisenä. Ainakin jotkin istutustyöt ja viimeistelyt ajoittuvat ensi kevääseen.

Liikenne poistui

Näsisillat muodostuu kahdesta sillasta. Silloista vanhempi on vuonna 1975 valmistunut pohjoinen silta, josta siis nyt maisemoidaan kävelysilta. Se on 225 metriä pitkä ja 14,25 metriä leveä.

Eteläinen silta valmistui vuonna 1997, ja se on 218 metriä pitkä ja 12,1 metriä leveä.

Näsisiltoja pitkin kulki Paasikiven–Kekkosentien liikenne marraskuulle 2016 saakka. Nykyisin liikenne kulkee Rantatunnelissa.

Tältä näytti keskeneräisellä sillalla Moron vierailulla. Asvaltissa olevat viivat osoittavat, mihin tulee kiveystä ja miten tukimuuri kiemurtelee.

Kaukana ritilän alla virtaa Tammerkosken niska. Tämä on paikka, joka varmasti jakaa ihmiset ihastuneisiin ja kauhistuneisiin. Ritilällä on täytetty siltojen väli korkeimmalla kohdalla.

Raija Tevaniemi ja Markus Nikkanen kokeilivat kaupungin metsistä saaduista puista tehtyjä aurinkotuoleja. Nämä ovat etenkin ensi kesän hellepäivinä kovassa käytössä.

Auki liikenteelle

Eteläinen Näsisilta on ollut auki jo viime vuodesta lähtien.

Kesäkuussa vuonna 2021 suunnittelupäällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta kertoi Morolle, että liikenne on päässyt jo useamman viikon ajamaan etelänpuoleista siltaa pitkin lännestä itään eli Mustanlahden suunnasta Ranta-Tampellaan päin.

Käytännössä reitti on tarkoitettu kuljetuksille, jotka eivät mahdu sujuvampia reittejä pitkin. On kuitenkin pitkiä aikoja, jolloin Ranta-Tampellan läpi ei pääse ajamaan.

”Reitti ei ole missään nimessä hyvä, sillä työt ovat aika lailla kesken Ranta-Tampellassa”, Vandell sanoi.

